زنگ خطر مهاجرت روستایی با تضعیف کشاورزی نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند بعدازظهر سهشنبه در نشست بررسی مشکلات حوزه آب و خاک نهاوند اظهار کرد: این شهرستان با ظرفیتهای منحصر بهفرد در آب و خاک، قطب کشاورزی منطقه بوده اما آینده این ظرفیتها در گرو تأمین و مدیریت اصولی منابع آب است.
وی افزود: در نهاوند بیش از یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر کانال کشاورزی وجود دارد که تاکنون تنها ۲۰۰ کیلومتر آن نوسازی شده و حدود یکهزار کیلومتر دیگر نیازمند اصلاح و بهسازی فوری است.
فرماندار نهاوند عنوان کرد: همچنین از ۱۱۵ رشته قنات فعال شهرستان، اغلب آنها به لایروبی و مرمت نیاز دارند تا بتوانند نقش تاریخی و حیاتی خود در تأمین آب مزارع را ایفا کنند.
بیرانوند با اشاره به فعالیت ۱۵ نهر بزرگ کشاورزی که زندگی هزاران کشاورز نهاوندی به آن وابسته است، بیان کرد: تجهیز و نوسازی این مسیرها باید اولویت باشد زیرا تضعیف کشاورزی معیشت روستاییان را تهدید و مهاجرت را تشدید میکند.
وی خواستار اختصاص و تزریق سریع اعتبارات ویژه شد تا با توسعه شبکههای نوین آبیاری، ساماندهی راههای بین مزارع و تجهیز زیرساختها، نهاوند همچنان به عنوان پایگاه مهم تولید محصولات کشاورزی کشور باقی بماند.
فرماندار نهاوند تأکید کرد: کشاورزی و منابع آب این شهرستان تنها یک ظرفیت اقتصادی نیست، بلکه سرمایهای ملی است و حفاظت و تقویت آن ضرورتی راهبردی برای کشور به شمار میرود.
