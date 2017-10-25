۱۴۷۰ کیلومتر جاده بین مزارع در سمنان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاهینی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یک هزار و۴۷۰ کیلومتر جاده بین مزارع در استان سمنان طی برنامه ششم انجام می شود، ابراز داشت: از ابتدا تا پایان سال گذشته، ۸۵۵ کیلومتر از عملیات احداث جاده بین مزارع در سطح استان به انجام رسید که اجرای عملیات تسطیح اراضی با توجه به کمبود منابع آبی می‌تواند گامی مهم در راستای صرفه جویی آب قلمداد شود.

وی با بیان اینکه صد درصد اعتبار عملیات پروژه جاده های بین مزارع استان سمنان از طریق سازمان جهاد کشاورزی تامین خواهد شد، افزود: ۱۵ درصد در اجرای عملیات تسطیح نسبی و اساسی در اراضی به صورت خودیاری و مابقی آن از سوی سازمان پرداخت می‌شود.

انجام عملیات تجهیز و نوسازی در ۲۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سمنان

مدیرآب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان یکنواختی عمق آبیاری، کاهش زمان آبیاری، افزایش کیفی عملیات زراعی، کاهش نیروی لازم، افزایش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد را از جمله مزایای طرح تسطیح اراضی برشمرد و ابراز داشت: در این روش عملیات آبیاری با سهولت، سریع، یکنواخت و در بهترین نحو انجام پذیرد.

شاهینی از اجرای عملیات تجهیز و نوسازی در بیش از ۲۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سمنان خبر داد و تصریح کرد: از ۷۱ هزار هکتار از اراضی استان حدود ۴۱هزار هکتار دیگر آن باقی مانده که طی برنامه ششم توسعه اجرای عملیات آن پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی شامل تسطیح نسبی، تسطیح اساسی و احداث جاده بین مزارع است، افزود: احداث جاده بین مزارع زیربنای لازم مهندسی اجتماعی برای سهولت فعالیت های کشاورزی و تولید بیشتر را در اراضی فراهم می‌کند.

تسطیح لیرزی در دستور کار است

مدیرآب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه طرح‌های تسطیح اساسی (تسطیح لیزری) تنها در اراضی زیرسدهای مخزنی و بندهای انحرافی دامغان، گرمسار و آرادان صورت می‌گیرد، ابراز داشت: در این نوع تسطیح تمامی عملیات هموارسازی با دقت و سرعت بالا و بعد از عملیات نقشه برداری به کمک سیستم لیزر انجام می‌ شود.

شاهینی اضافه کرد: این عملیات بدون انجام نقشه برداری بوده و تنها با توجه به مهارت راننده عملیات صاف کردن زمین و از طریق دستگاه‌هایی مانند اسکریپر و گریدر انجام می‌شود.