حضور ایران با ۲۱ تیم در مسابقات جهانی رباتیک و هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این رویداد همزمان با سی‌امین سال تأسیس فدراسیون جهانی فیرا برگزار می‌شود. مسابقات امسال در لیگ‌های متنوعی از جمله المپیک ربات‌های انسان‌نما، خودروهای خودران، ربات‌های پرنده (داخل ساختمان و سرعت)، نوآوری و کسب‌وکار در رباتیک (بخش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی) برگزار می‌شود.

همچنین لیگ‌های ربات‌های امدادگر، ربات‌های چرخدار ورزشی، ربات‌های جنگنده هوشمند و «ماموریت غیرممکن» ویژه بخش دانش‌آموزی اجرا خواهد شد.

این رویداد ملی که هر ساله با حضور گسترده تیم‌های دانش‌آموزی و دانشجویی برگزار می‌شود، بستری برای شناسایی استعدادها، ارتقای مهارت‌ها و آماده‌سازی تیم‌ها برای حضور در مسابقات جهانی فراهم می‌کند. فیراکاپ آزاد ایران علاوه بر تقویت فضای رقابتی داخلی، نقطه آغازینی برای ایجاد همکاری‌های علمی و صنعتی بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی به شمار می‌رود.

امسال سمپوزیم بین‌المللی فیرا ۲۰۲۵ به عنوان بخشی کلیدی از برنامه‌های این رویداد، محل ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان حوزه رباتیک و هوش مصنوعی خواهد بود. این سمپوزیم در قالب ارائه مقاله‌های تخصصی و سخنرانی‌های کلیدی برگزار می‌شود و امسال تعداد زیادی مقاله از دانشگاه‌ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی مختلف به کمیته علمی ارسال شده است.

فیرا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رقابت‌های جهانی رباتیک و هوش مصنوعی، سالانه بیش از ۲۰۰۰ شرکت‌کننده از سراسر جهان را گرد هم می‌آورد و علاوه بر جنبه رقابتی، محفلی برای توسعه همکاری‌های علمی و صنعتی و شتاب‌دهی پیشرفت‌های فناوری به شمار می‌رود.