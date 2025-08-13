  1. دین و اندیشه
برگزاری دوره تخصصی تحلیل حقوقی قراردادهای تسهیلات بانکی

دوره تخصصی تحلیل حقوقی قراردادهای تسهیلات بانکی در نظام بانکی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره تخصصی تحلیل حقوقی قراردادهای تسهیلات بانکی در نظام بانکی ایران از سوی اندیشکده مطالعات فقهی پول و بانک دانشگاه امام صادق (ع) و انجمن علمی حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و انجمن علمی حقوق دانشگاه مفید برگزار می‌شود.

اساتید این دوره حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام مجید رضایی دوانی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام محمدرضا یوسفی شیخ رباط، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و حجت‌الاسلام صادق الهام، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) هستند.

این دوره به صورت مجازی و از بستر اسکای روم به نشانی https://www.skyroom.online/ch/mofidclass/anjomanhoghoogh یکشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ مردادماه برگزار می‌شود و در پایان به شرکت کنندگان گواهی معتبر ارائه خواهد شد.

سیده فاطمه سادات کیایی

