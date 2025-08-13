برگزاری دوره تخصصی تحلیل حقوقی قراردادهای تسهیلات بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، دوره تخصصی تحلیل حقوقی قراردادهای تسهیلات بانکی در نظام بانکی ایران از سوی اندیشکده مطالعات فقهی پول و بانک دانشگاه امام صادق (ع) و انجمن علمی حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و انجمن علمی حقوق دانشگاه مفید برگزار می‌شود.

اساتید این دوره حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام مجید رضایی دوانی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام محمدرضا یوسفی شیخ رباط، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و حجت‌الاسلام صادق الهام، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) هستند.

این دوره به صورت مجازی و از بستر اسکای روم به نشانی https://www.skyroom.online/ch/mofidclass/anjomanhoghoogh یکشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ مردادماه برگزار می‌شود و در پایان به شرکت کنندگان گواهی معتبر ارائه خواهد شد.