به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، داریوش الیاس پور، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی با بیان اینکه بسیاری از مراجعه‌کنندگان با ذهنیتی وارد مطب می‌شوند که ورزشکار بودنشان باید آن‌ها را از هرگونه بیماری مصون نگه دارد.، افزود: وقتی به آن‌ها گفته می‌شود که دچار التهاب مفصل یا آسیب زانو شده‌اند، اغلب با تعجب پاسخ می‌دهند: «اما من مرتب ورزش می‌کنم!» این واکنش نشان می‌دهد که هنوز نگاه واقع‌بینانه‌ای به اثرات ورزش در جامعه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ورزش کردن فواید فراوانی دارد اما همه‌جانبه نیست، ادامه داد: فعالیت بدنی منظم می‌تواند از بروز بیماری‌هایی مانند گرفتگی عروق قلبی، افسردگی، اختلالات حافظه، یبوست و حتی سنگ کلیه پیشگیری کند.

الیاس پور در ادامه بیان کرد: جالب اینجاست که این بیماری‌ها اغلب مربوط به سیستم‌هایی غیر از عضلات و مفاصل هستند؛ یعنی همان بخش‌هایی که در ورزش فعال‌ترند، بیشترین آسیب را هم می‌بینند.

وی با تاکید بر اینکه سیستم عضلانی‌اسکلتی برای حفظ سلامت و عملکرد مناسب، نیاز به فعالیت دارد، گفت: ورزش منظم باعث افزایش توانمندی، بهبود تراکم استخوان و عملکرد بهتر این سیستم می‌شود.

این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ادامه داد: به‌ویژه فعالیت‌هایی مانند دویدن یا تمرینات تحمل وزن، فشار مکانیکی مفیدی به استخوان‌ها وارد می‌کنند که منجر به تحریک رشد و افزایش تراکم استخوان می‌شود. البته این اثرات تنها در کنار تغذیه مناسب و سبک زندگی سالم معنا پیدا می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه ورزش کردن ممکن است با خود آسیب‌هایی نیز به همراه داشته باشد، گفت: بیشترین آسیب‌هایی که در ورزش دیده می‌شود، مربوط به همان سیستم عضلانی‌اسکلتی است که درگیر فعالیت است. از کشیدگی عضلات گرفته تا پارگی رباط‌ها و التهاب مفاصل، همه می‌توانند در اثر ورزش نادرست یا بیش‌ازحد رخ دهند؛ بنابراین در کنار ورزش، باید به علائم هشداردهنده بدن توجه کرد و در صورت بروز درد یا ناراحتی، حتماً به پزشک مراجعه کرد.

وی با بیان اینکه ورزش یک ابزار مؤثر برای ارتقای سلامت جسمی و روانی است، اما نباید آن را جایگزین مراقبت‌های پزشکی دانست، گفت: اگر فردی علائمی از بیماری دارد، نباید با این تصور که «من ورزشکارم، پس بیمار نیستم» از مراجعه به پزشک خودداری کند.

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در پایان مصاحبه با رادیو سلامت خاطر نشان کرد: تشخیص زودهنگام و درمان به‌موقع، کلید حفظ سلامت در کنار سبک زندگی فعال است.