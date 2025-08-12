به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که یگان پهپادی نیروهای مسلح این کشور ۴ عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی انجام داده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح یمنی با ۶ فروند پهپاد، اهداف حساس دشمن صهیونیستی را در مناطق حیفا، النقب، ام الرشاش، و بئر السبع در فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است که این عملیات‌ها به لطف خدا موفقیت آمیز بوده و اهداف مورد نظر محقق شده است.

نیروهای مسلح یمن افزود: ادامه اجرای طرح دشمن صهیونیستی برای نابودی آرمان فلسطین از طریق نسل‌کشی، گرسنگی و آوارگی، پیامدهای جدی برای همه کشورها و ملت‌های عربی و اسلامی خواهد داشت.

نابودی آرمان فلسطین مقدمه‌ای برای حمله دشمن به ملت‌ها و کشورهای دیگر خواهد بود، مگر اینکه این کشورها از مقاومت غزه، جبهه دفاعی اصلی برای کل ملت‌ها، حمایت کنند.

نیروهای مسلح یمن در پایان تاکید کرد که به عملیات خود تا توقف تجاوز و لغو محاصره نوار غزه ادامه خواهد داد.