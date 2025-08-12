به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبی نسب اظهار کرد: پیرو ارسال گزارشی به مرکز جستوجو و نجات دریایی بوشهر، مبنی بر اعلام وضعیت اضطرار و وقوع آتشسوزی در پل فرماندهی یک شناور یدککش بلافاصله هماهنگیهای لازم انجام شد و شناور ناجی ۲ به محل حادثه اعزام شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: با رسیدن شناور ناجی به موقعیت اعزامی بسرعت عملیات اطفای حریق با کمک آتشنشانان آغاز شد.
شکیبی نسب عنوان کرد: تیمهای امدادی با تلاش چندساعته، موفق شدند آتش را به طور کامل مهار کنند.
وی گفت: پس از پایان عملیات، شناورهای امدادی به سمت پایگاه خود در بندر عامری بازگشت و در اسکله مبدا حرکت خود پهلو گرفت.
محمد شکیبی نسب بیان کرد: خوشبختانه در این عملیات با حضور بهموقع نیروهای امدادی، از وقوع خسارات جانی جلوگیری شد.
وی یادآور شد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر همواره در راستای ارتقای توانمندیهای عملیاتی و ایمنی دریانوردی گام برداشته و امدادرسانی موفق در این حادثه نمونهای از کارآمدی سیستم امداد و نجات دریایی استان است
نظر شما