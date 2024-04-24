به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب صبح چهار شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال گذشته در مجموع ۴۲ شناور در آب‌های استان دچار اضطرار شدند که بیشترین اضطرار مربوط به آب گرفتگی، نقص فنی و آتش سوزی بوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ از مجموعه شناورهای مواجه با شرایط مضطر موتور لنج‌های باری با ۲۵ حادثه بیشترین فراوانی شرایط اضطرار را به خود اختصاص دادند.

بیشترین سانحه در عسلویه

شکیبی نسب ادامه داد: در سال یاد شده بنادر عسلویه و دیر به ترتیب با ۱۲ و ۹، بنادر بوشهر و عامری هر کدام با هفت و خارگ و دیلم به ترتیب با چهار و سه سانحه بیشترین سوانح دریایی استان بوشهر را تجربه کردند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: در سال گذشته با حضور به موقع شناورهای ناجی همچنین به ۷۰ نیاز پزشکی خدمه شناورها در آب‌های استان بوشهر پاسخ داده شد.

شکیبی نسب با اشاره به فوت ۲ نفر به دلیل غرق شدگی در آب‌های استان، ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده بیشترین شرایط مضطر شناورها ناشی از دریانوردی در شرایط نامساعد بوده که انتظار می‌رود دریا روی در شرایط مطلوب مورد توجه جدی دریانوردان قرار گیرد.

فعالیت ۷ شناور ناجی

وی افزود: دریانوردان در صورت مواجهه با شرایط اضطرار می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۵۵۰ در اسرع وقت خدمات جست و جو و نجات را دریافت کنند.

شکیبی نسب عنوان کرد: اکنون هفت شناور ناجی در بنادر استان و ۶ مرکز جست و جو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در بنادر عسلویه، دیر، محمد عامری، بوشهر، خارگ و دیلم فعال هستند.