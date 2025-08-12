پایش گسترده بهداشتی مواکب اربعین در شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، بهشید بایمانی عصر امروز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مرز شلمچه اعلام کرد: از زمان استقرار مواکب در مسیر تردد زائران اربعین حسینی، کارشناسان بهداشت محیط با تشکیل پنج گروه عملیاتی به‌صورت شبانه‌روزی بر فرآیند تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی نظارت دارند.

وی افزود: این گروه‌ها علاوه بر پایش بهداشتی، آموزش‌های لازم را به خادمان و متولیان مواکب ارائه کرده‌اند تا استانداردهای بهداشتی رعایت شود.

بایمانی با اشاره به استفاده از تجهیزات پیشرفته در این نظارت‌ها اظهار کرد: با بهره‌گیری از دستگاه‌های پرتابل نظیر دستگاه سنجش آلودگی سطوح، تست دورریز روغن (TPM) و ابزارهای کنترل دما و رطوبت، تاکنون بیش از ۲۱۰۰ آزمایش انجام شده که نتایج آن به‌صورت آنی در اختیار کارشناسان قرار گرفته است.

وی از معدوم‌سازی بیش از ۱۰ تن مواد غذایی غیرقابل مصرف خبر داد و گفت: این مواد به دلایل مختلف از جمله عدم رعایت شرایط بهداشتی، با هماهنگی مقام قضائی از چرخه توزیع خارج شده‌اند تا سلامت زائران به خطر نیفتد.

به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان، عملیات نظارت بهداشتی با بیش از چهار هزار نفرساعت فعالیت کارشناسان تاکنون انجام شده و تا پایان مراسم اربعین حسینی ادامه خواهد داشت. این اقدامات گسترده نشان‌دهنده تعهد جدی این دانشگاه به حفظ سلامت زائران در یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای مذهبی جهان است.