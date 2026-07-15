به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری، «جان پر تلاطم» عنوان دومین نمایشگاه نقاشی و طراحی علیرضا اسپهبد است که عصر جمعه ۲۶ تیر در گالری سهراب افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه مجموعه‌ای از طراحی و نقاشی‌های علیرضا اسپهبد که در دهه ۶۰ و ۷۰ خلق شده‌اند برای نخستین بار به نمایش گذاشته می‌شوند.

پیش از این نیز مجموعه دیگری از آثار علیرضا اسپهبد که به دوران گلد اسمیت او باز می‌گردد در گالری سهراب به نمایش گذاشته شد.

با اینکه علیرضا اسپهبد عمر طولانی نداشت و در ۵۳ سالگی درگذشت اما او از ۱۷ سالگی کار حرفه‌ای خود را آغاز کرد و نزدیک به ۳۷ سال به صورت حرفه‌ای کار کرد از این رو آثار جدی و حرفه‌ای از او به جای مانده که بسیاری از این آثار هنوز به نمایش گذاشته نشده است. اسپهبد شانس دوستی و همکاری با برخی از چهره‌های مهم فرهنگ و هنر ایران را داشت و از ۲۰ سالگی با نمایش مجموعه کلاغ‌ها به شهرت رسید. تعدادی از آثار این مجموعه او در موزه هنرهای معاصر و موزه صنعتی کرمان و مجموعه‌های شخصی نگهداری می‌شوند.

استیمنت این نمایشگاه از بخشی از شعری که احمد شاملو درباره نقاشی‌های علیرضا اسپهبد سروده، انتخاب شده است و عبارت است از: «صحنه چه می‌تواند گفت / به هنگامی که از بازیگر و بازی تهی است؟ / این‌جا مطلقِ زیبایی به کار نیست/ که کاغذِ دیوارپوش نیز می‌باید/ زیبا باشد/ در غیابِ انسان/ جهان را هویتی نیست، / در غیابِ تاریخ/ هنر/ عشوه‌ بی‌عار و دردی‌ست ...»

این نمایشگاه تا ۱۲ مرداد در گالری سهراب به نشانی خیابان سمیه، بین مفتح و رامسر، شماره ۱۴۲ میزبان علاقه‌مندان است. گالری روزهای یکشنبه تعطیل است.