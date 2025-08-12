جایگاه علمی و فرهنگی استان بوشهر معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری سه شنبه شب در دیدار رئیس دانشگاه خلیج فارس با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه این دانشگاه گفت: دانشگاه خلیج فارس امروز در سطح ملی جایگاه ویژهای دارد و با برنامهریزی صحیح میتواند به یکی از دانشگاههای ممتاز کشور و حتی تأثیرگذار در حوزه خلیج فارس تبدیل شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به رشد فعالیتهای دانشبنیان و پارک علم و فناوری در استان افزود: از سال ۱۳۹۰ تاکنون، توجه به شرکتهای دانشبنیان و مراکز آموزش عالی در بوشهر موجب پیشرفت چشمگیری در حوزه علمی و تولید نیروی انسانی شده است.
امام جمعه بوشهر بر رفع کاستیهای موجود و توسعه زیرساختهای دانشگاه، بهویژه در حوزه خوابگاهها، سالنهای ورزشی و نگهداری ساختمانها تأکید کرد و گفت: مدیر موفق کسی است که با شناسایی نقاط ضعف و قوت، رتبه علمی دانشگاه را ارتقا دهد و ارتباط دانشگاه را با جامعه و صنایع تقویت کند.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین خواستار برگزاری باشکوه مراسم ملی و علمی از جمله روز خلیج فارس و نشستهای تخصصی با حضور مسئولان وزارت علوم شد و ادامه داد: این رویدادها باید به گونهای برگزار شود که جایگاه علمی و فرهنگی استان در سطح کشور و جهان معرفی شود.
وی ضمن تأکید بر ضرورت تحول فرهنگی در دانشگاهها افزود: دانشجو باید در کنار پیشرفت علمی، هویت دینی و ملی خود را حفظ کند، این امر در تربیت مدیران آینده نظام و توسعه پایدار کشور بسیار مهم است.
نماینده ولی فقیه در بوشهر در پایان با اشاره به ظرفیت خیرین، اوقاف و اراضی پیرامون دانشگاه گفت: با همکاری همه دستگاهها و حمایت خیرین میتوان پروژههای مهمی مانند خوابگاهها، سالنهای ورزشی و مراکز علمی را به سرانجام رساند تا دانشگاه خلیج فارس به تراز اول کشور برسد.
