‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع رسانه‌ای از مجموعه حملات گسترده ارتش اشغالگر صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه در ساعات اخیر خبر می‌دهند که به شهادت و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی انجامیده است.

در جنوب شهر غزه، حمله هوایی به منزل خانواده «دلول» در محله الصبره و همچنین بمباران منزل خانواده «الحصری» در نزدیکی مسجد الفاروق در محله الزیتون، به شهادت دست‌کم ۸ فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد. در حمله جداگانه به دو منزل دیگر در همین محله، هفت تن دیگر به شهادت رسیدند.

در غرب خان‌یونس، پهپادهای اسرائیلی و جنگنده‌ها خیمه‌های آوارگان در منطقه المواصی را هدف قرار دادند که به شهادت پنج تن، از جمله زنان و کودکان، و زخمی‌شدن شمار دیگری انجامید. همچنین سه شهید دیگر بر اثر بمباران خیمه‌های آوارگان در منطقه المجایدة از زیر آوار بیرون کشیده شدند.

جنگنده‌های اسرائیلی هم‌زمان مناطق مسکونی در محله الأمل، منطقه الکتیبه و مرکز شهر خان‌یونس را بمباران کردند.

در شرق شهر غزه نیز ارتش اشغالگر عملیات تخریب و انفجار خانه‌های مسکونی را ادامه داده و با توپخانه مناطق شرقی را هدف قرار داده است.