اربعین نماد ایستادگی در برابر استبداد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌محمد اکبری، فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع)، شامگاه سه‌شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش، گفت: اربعین، نماد ایستادگی در برابر ظلم و تجلی حقیقت‌طلبی در تاریخ بشریت است. امروز نیز این مسیر با خون شهدای مقاومت در فلسطین، افغانستان و دیگر نقاط جهان ادامه دارد.

وی با اشاره به شهادت خبرنگاران در کشورهای مظلوم، به‌ویژه در فلسطین و افغانستان، اظهار داشت: خبرنگاران متعهد، صدای مظلومان و افشاگر جنایات مستکبران هستند. شهادت این عزیزان نشان‌دهنده اهمیت و تأثیرگذاری رسالت رسانه‌ای در مقابله با جبهه باطل است. باید صدای حق در برابر ظلم جهانی حفظ شود و این وظیفه‌ای سنگین بر دوش اصحاب رسانه است.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با تأکید بر نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی، خاطرنشان کرد: امنیت فرهنگی کشور نیازمند حمایت جدی از نیروهای خلاق و متعهد است. برخی مسئولان با اقدامات هنرمندانه و مؤثر، در مسیر تقویت فرهنگ مقاومت گام‌های ارزشمندی برداشته‌اند که جای تقدیر دارد.

سردار اکبری با اشاره به شکست‌های پی‌درپی رژیم صهیونیستی و آمریکا در برابر قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: دشمنان بدانند که ملت ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت و توانمندی‌های نظامی و علمی، شکست‌ناپذیر است. راهبرد آنان برای تضعیف و تجزیه ایران محکوم به شکست است.

وی با یادآوری رشادت‌های سرداران و شهدای دفاع مقدس، گفت: بیش از ۹۵ درصد شهدای دوران جنگ تحمیلی از فرماندهان و مسئولان میدانی بودند. دشمنان با هدف قرار دادن این عزیزان، به‌دنبال تضعیف اراده ملت و فروپاشی انسجام ملی بودند، اما ملت ایران با تکیه بر علم، فناوری و روحیه مقاومت، این توطئه‌ها را خنثی کرد.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) در پایان با هشدار نسبت به تلاش‌های دشمن برای تفرقه‌افکنی و تجزیه کشور، تأکید کرد: تنها راه مقابله با این توطئه‌ها، حفظ وحدت، همبستگی و تقویت روحیه مقاومت است. ایران اسلامی با تمدن غنی، تاریخ پرافتخار و جغرافیای گسترده، ظرفیت عبور از تهدیدها و ساخت آینده‌ای روشن را دارد.

وی با یادآوری رشادت‌های سرداران و شهدای دفاع مقدس، گفت: بیش از ۹۵ درصد شهدای دوران جنگ تحمیلی از فرماندهان و مسئولان میدانی بودند. دشمنان با هدف قرار دادن این عزیزان، به‌دنبال تضعیف اراده ملت و فروپاشی انسجام ملی بودند، اما ملت ایران با تکیه بر علم، فناوری و روحیه مقاومت، این توطئه‌ها را خنثی کرد.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) در پایان با هشدار نسبت به تلاش‌های دشمن برای تفرقه‌افکنی و تجزیه کشور، تأکید کرد: تنها راه مقابله با این توطئه‌ها، حفظ وحدت، همبستگی و تقویت روحیه مقاومت است. ایران اسلامی با تمدن غنی، تاریخ پرافتخار و جغرافیای گسترده، ظرفیت عبور از تهدیدها و ساخت آینده‌ای روشن را دارد.