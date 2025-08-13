جمع آوری کمک به مردم غزه در راهپیمایی جاماندگان اربعین تهران

حجت الاسلام سیدمحسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی، پایگاههای کمیته امداد امام خمینی (ره) و هلال احمر برای جمعآوری کمکهای نقدی به مردم غزه مستقر خواهند شد.
وی افزود: این مراسم، که از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود، فرصتی برای ابراز همبستگی با مردم فلسطین فراهم میکند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران این اقدام را در راستای تقویت وحدت و حمایت از مظلومان دانست و گفت: انتظار میرود این پایگاهها در طول مسیر ۱۴ کیلومتری راهپیمایی، کمکهای مردمی را جمعآوری کنند.
محمودی اظهار کرد: مراسم جاماندگان اربعین امسال با برنامههای فرهنگی و گرامیداشت شهدا همراه خواهد بود.
