آخرین روند بازسازی ۸۲۵۰ واحد مسکونی آسیب دیده تهران در جنگ ۱۲ روزه

سخنگوی شهرداری تهران آخرین روند بازسازی ۸۲۵۰ واحد مسکونی آسیب دیده تهران در جنگ ۱۲ روزه را تشریح کرد.

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به مسئولیت اخلاقی و اجتماعی مدیریت شهری در قبال شهروندان، اظهار کرد: تهران نه‌تنها زنده است، بلکه با قدرت بیشتری در حال احیاست. پروژه‌های بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده پایتخت که در اثر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دچار خسارت شده بودند، با سرعت و دقت در حال پیشرفت و تکمیل هستند.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران از نخستین ساعات پس از بحران، با بسیج نیروهای اجرایی و کارشناسی وارد میدان شد، افزود: هدف شهرداری تهران از همان ابتدا این بود که آرامش و امنیت را به زندگی مردم بازگردانیم و اجازه ندهیم هیچ خانواده‌ای بدون سرپناه بماند.

آمار بازسازی؛ بیش از ۸۰ درصد پروژه‌ها به مرحله نهایی رسیدند

محمدخانی در ادامه با اشاره به آمار کلی واحدهای آسیب‌دیده بیان کرد: در مجموع، تعداد کل واحدهایی که نیازمند بازسازی بودند، ۸۲۵۰ واحد برآورد شده است. از این تعداد، تاکنون ۶۶۰۸ واحد تعیین تکلیف شده‌اند و روند بازسازی آن‌ها آغاز شده یا به پایان رسیده است.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با بیان اینکه پروژه بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در سطح شهر تهران حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشته، خاطرنشان کرد: در برخی مناطق، بخش قابل توجهی از عملیات بازسازی به طور کامل انجام شده و واحدها آماده تحویل به شهروندان هستند.

مناطق پیشرو در بازسازی؛ از منطقه ۲ تا منطقه ۲۰

وی در پاسخ به پرسش درباره مناطقی که پروژه‌های بازسازی در آن‌ها به طور کامل انجام شده، توضیح داد: پروژه بازسازی جزئی ساختمان‌ها در سطح شهر تهران حدود ۹۸ درصد پیشرفت داشته است. در برخی مناطق از جمله مناطق ۲، ۷، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۰، عملیات بازسازی به طور کامل انجام شده و واحدها آماده بهره‌برداری هستند.

محمدخانی با اشاره به اینکه مناطق مذکور جزو نخستین مناطقی بودند که عملیات اجرایی در آن‌ها آغاز شد، افزود: با توجه به حجم خسارت‌ها و سرعت عمل تیم‌های اجرایی، توانستیم در مدت زمان کوتاهی بخش زیادی از واحدهای آسیب‌دیده را بازسازی کنیم.

بازسازی جزئی؛ بیش از ۵ هزار واحد به زندگی بازگشتند

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به تعداد ساختمان‌هایی که نیازمند بازسازی جزئی بودند، تأکید کرد: در مجموع، ۵۱۸۲ واحد مسکونی در سطح شهر تهران نیازمند بازسازی جزئی بودند. از این تعداد، ۵۰۹۰ واحد به صورت کامل بازسازی شده‌اند و ساکنان آن‌ها توانسته‌اند بهخانه‌های خود بازگردند.

وی در خصوص واحدهایی که هنوز بازسازی آن‌ها تکمیل نشده است ادامه داد: بقیه واحدهایی که هنوز در مرحله بازسازی هستند، در آستانه تکمیل قرار دارند و به زودی تحویل شهروندان خواهد شد. تلاش ما این است که هیچ پروژه‌ای نیمه‌تمام باقی نماند و همه خانواده‌ها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زندگی عادی بازگردند.

محمدخانی در پایان تصریح کرد: تهران پس از بحران، وارد مرحله جدیدی از توسعه شده است. با مشارکت مردم، بخش خصوصی و نهادهای دولتی، نه تنها خسارات جبران می‌شود بلکه پروژه‌های بهسازی شهری و محله‌محوری در کنار بازسازی ساختاری، چهره شهر را برای نسل‌های آینده زیباتر و مقاوم‌تر خواهد کرد.

