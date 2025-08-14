آخرین روند بازسازی ۸۲۵۰ واحد مسکونی آسیب دیده تهران در جنگ ۱۲ روزه

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به مسئولیت اخلاقی و اجتماعی مدیریت شهری در قبال شهروندان، اظهار کرد: تهران نه‌تنها زنده است، بلکه با قدرت بیشتری در حال احیاست. پروژه‌های بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده پایتخت که در اثر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دچار خسارت شده بودند، با سرعت و دقت در حال پیشرفت و تکمیل هستند.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران از نخستین ساعات پس از بحران، با بسیج نیروهای اجرایی و کارشناسی وارد میدان شد، افزود: هدف شهرداری تهران از همان ابتدا این بود که آرامش و امنیت را به زندگی مردم بازگردانیم و اجازه ندهیم هیچ خانواده‌ای بدون سرپناه بماند.

آمار بازسازی؛ بیش از ۸۰ درصد پروژه‌ها به مرحله نهایی رسیدند

محمدخانی در ادامه با اشاره به آمار کلی واحدهای آسیب‌دیده بیان کرد: در مجموع، تعداد کل واحدهایی که نیازمند بازسازی بودند، ۸۲۵۰ واحد برآورد شده است. از این تعداد، تاکنون ۶۶۰۸ واحد تعیین تکلیف شده‌اند و روند بازسازی آن‌ها آغاز شده یا به پایان رسیده است.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با بیان اینکه پروژه بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در سطح شهر تهران حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشته، خاطرنشان کرد: در برخی مناطق، بخش قابل توجهی از عملیات بازسازی به طور کامل انجام شده و واحدها آماده تحویل به شهروندان هستند.

مناطق پیشرو در بازسازی؛ از منطقه ۲ تا منطقه ۲۰

وی در پاسخ به پرسش درباره مناطقی که پروژه‌های بازسازی در آن‌ها به طور کامل انجام شده، توضیح داد: پروژه بازسازی جزئی ساختمان‌ها در سطح شهر تهران حدود ۹۸ درصد پیشرفت داشته است. در برخی مناطق از جمله مناطق ۲، ۷، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۰، عملیات بازسازی به طور کامل انجام شده و واحدها آماده بهره‌برداری هستند.

محمدخانی با اشاره به اینکه مناطق مذکور جزو نخستین مناطقی بودند که عملیات اجرایی در آن‌ها آغاز شد، افزود: با توجه به حجم خسارت‌ها و سرعت عمل تیم‌های اجرایی، توانستیم در مدت زمان کوتاهی بخش زیادی از واحدهای آسیب‌دیده را بازسازی کنیم.

بازسازی جزئی؛ بیش از ۵ هزار واحد به زندگی بازگشتند



سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به تعداد ساختمان‌هایی که نیازمند بازسازی جزئی بودند، تأکید کرد: در مجموع، ۵۱۸۲ واحد مسکونی در سطح شهر تهران نیازمند بازسازی جزئی بودند. از این تعداد، ۵۰۹۰ واحد به صورت کامل بازسازی شده‌اند و ساکنان آن‌ها توانسته‌اند بهخانه‌های خود بازگردند.

وی در خصوص واحدهایی که هنوز بازسازی آن‌ها تکمیل نشده است ادامه داد: بقیه واحدهایی که هنوز در مرحله بازسازی هستند، در آستانه تکمیل قرار دارند و به زودی تحویل شهروندان خواهد شد. تلاش ما این است که هیچ پروژه‌ای نیمه‌تمام باقی نماند و همه خانواده‌ها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زندگی عادی بازگردند.

محمدخانی در پایان تصریح کرد: تهران پس از بحران، وارد مرحله جدیدی از توسعه شده است. با مشارکت مردم، بخش خصوصی و نهادهای دولتی، نه تنها خسارات جبران می‌شود بلکه پروژه‌های بهسازی شهری و محله‌محوری در کنار بازسازی ساختاری، چهره شهر را برای نسل‌های آینده زیباتر و مقاوم‌تر خواهد کرد.

