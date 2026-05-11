۸۴ درصد از واحدهای مسکونی با خسارت جزئی در تهران بازسازی شدند

عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین وضعیت اقدامات مناطق ۲۲ گانه برای بازسازی تخریب‌های جنگ تحمیلی رمضان پرداخت و اظهار کرد: ۵۱ هزار و ۱۱ واحد مسکونی در شهر تهران آسیب دیدند، که براساس آخرین گزارش امور مناطق که مربوط به نیمه اردیبهشت ماه است، بازسازی این واحدها ۶۹ درصد پیشرفت داشته است.

وی با یادآوری این نکته که از این تعداد ۳۴ هزار و ۹۴۹ واحد مسکونی با برآورد خسارات جزئی بازسازی شده‌اند، گفت: بنابر این آمار تاکنون ۸۴ درصد از واحدهای با خسارت جزیی بازسازی شده‌اند.

به گفته وی میزان پیشرفت بازسازی در واحدهای با آسیب متوسط، حدود ۱۶ درصد بوده است.

محمدخانی واحدهای نیازمند به مقاوم سازی در منطقه ۷ را حدود ۳۰۸ واحد عنوان کرد که در میان دیگر مناطق بیشترین واحد ثبت شده با این سطح آسیب را دارد.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: براساس دسته بندی‌های صورت گرفته و تایید کارشناسان ذی ربط منطقه ۴ با ثبت ۳۷۱ واحد نیازمند بازسازی کامل از بیشترین تعداد آسیب‌های واحدهای مسکونی در بالاترین سطح مواجه بوده است، که واحدهای مورد اصابت دیگر قابل سکونت نبوده و نیازمند بازسازی کامل است.