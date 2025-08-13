ظرفیت ایجاد شده در دوره اول عمره ۱۴۰۴ تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ اکبر رضایی معاون حج و عمره با اشاره به آخرین وضعیت ثبت نامهای عمره در سال جاری گفت: برای مرحله اول اعزامها که از ابتدای شهریور آغاز و تا یک آبان ادامه خواهد داشت، ظرفیت کلیه کاروانهای اعلامی تکمیل شد و برنامهریزی پرواز، اسکان و خدمات لازم در دست اقدام است.
معاون حج و عمره با اشاره به استقبال خوب هموطنان برای تشرف به عمره، از برنامهریزی برای ایجاد ظرفیتهای جدید برای دور اول اعزامها خبر داد و اعلام کرد: انشالله ثبت نام برای کاروانهای جدید از اوایل شهریور بر روی سایت سازمان حج انجام خواهد شد و در مهر ماه این دسته از متقاضیان نیز به سرزمین وحی مشرف خواهند شد.
وی در خصوص هزینه اعزامها در سال جاری نیز گفت: همانگونه که قبلاً اعلام شد، مبلغ عمره بین ۶۴ تا ۶۶ میلیون تومان خواهد بود و زوجهای جوانی که در سال ۱۴۰۴ ازدواج کردند نیز بدون نیاز به فیش ودیعه و خارج از نوبت اعزام میگردند.
