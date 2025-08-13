ظرفیت ایجاد شده در دوره اول عمره ۱۴۰۴ تکمیل شد

  1. جامعه
معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به استقبال خوب هموطنان برای تشرف به عمره، از برنامه‌ریزی جهت ایجاد ظرفیت‌های جدید برای دور اول اعزام‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ اکبر رضایی معاون حج و عمره با اشاره به آخرین وضعیت ثبت نام‌های عمره در سال جاری گفت: برای مرحله اول اعزام‌ها که از ابتدای شهریور آغاز و تا یک آبان ادامه خواهد داشت، ظرفیت کلیه کاروان‌های اعلامی تکمیل شد و برنامه‌ریزی پرواز، اسکان و خدمات لازم در دست اقدام است.

معاون حج و عمره با اشاره به استقبال خوب هموطنان برای تشرف به عمره، از برنامه‌ریزی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید برای دور اول اعزام‌ها خبر داد و اعلام کرد: انشالله ثبت نام برای کاروان‌های جدید از اوایل شهریور بر روی سایت سازمان حج انجام خواهد شد و در مهر ماه این دسته از متقاضیان نیز به سرزمین وحی مشرف خواهند شد.

وی در خصوص هزینه اعزام‌ها در سال جاری نیز گفت: همانگونه که قبلاً اعلام شد، مبلغ عمره بین ۶۴ تا ۶۶ میلیون تومان خواهد بود و زوج‌های جوانی که در سال ۱۴۰۴ ازدواج کردند نیز بدون نیاز به فیش ودیعه و خارج از نوبت اعزام می‌گردند.

