معاون استاندار کرمان خواستار اقدام جدی برای کاهش مصرف قلیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر عطا پور وزیری بر لزوم ارائه راهکارهای عملی و قانونی برای کاهش آسیب‌های مصرف قلیان در رستوران‌ها تاکید کرد و از دستگاه‌های متولی خواست تا با همکاری یکدیگر، این مسئله را به صورت اساسی پیگیری کنند.



معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمان گفت: اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی باید جلسات کارشناسی برگزار کنند تا راهکارهای مؤثر برای محدود کردن عرضه قلیان در اماکن عمومی ارائه شود.



وی با اشاره به تأثیر مصرف مواد دخانی و قلیان بر افزایش سقط جنین، افزود: حوزه بهداشت مسئول نظارت بر واحدهای صنفی است و باید با قاطعیت با متخلفان برخورد کند، اما مشکل اصلی، دوگانگی در سیاست‌گذاری است؛ از یک طرف عرضه قلیان ممنوع است و از طرف دیگر، جواز فعالیت به مراکز فروش قلیان داده می‌شود.



پیشنهاد ایجاد فضای مجزا برای عرضه قلیان در رستوران‌ها

عطا پور پیشنهاد داد: رستوران‌هایی که قصد عرضه قلیان دارند، باید فضای جداگانه‌ای ایجاد کنند تا خانواده‌ها و دیگر مشتریان در معرض دود قرار نگیرند.

وی همچنین بر لزوم بازدیدهای مشترک اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد.



نیاز به اصلاح قوانین بازدارنده

معاون استاندار کرمان با اشاره به ضعف قوانین موجود گفت: تعطیلی واحدهای متخلف به تنهایی کافی نیست، زیرا برخی پس از جریمه یا پلمب، دوباره فعالیت خود را از سر می‌گیرند. باید قوانینی با ضمانت اجرایی قوی‌تر تصویب شود.



وی پیشنهاد داد که وزارت بهداشت لایحه‌ای برای اصلاح قوانین مرتبط به دولت ارائه دهد و افزود: مسئله جوانی جمعیت از اولویت‌های کشور است و کاهش عوامل خطرساز مانند مصرف قلیان، گامی مهم در این راستا است.



عطا پور در پایان خواستار پاسخگویی دستگاه‌های استعلام‌کننده در صدور مجوزها شد و گفت: نظارت بر واحدهای صنفی باید به صورت مشترک انجام شود تا اثربخشی بیشتری داشته باشد.