چمران: هدف ما ارائه خدمات در شأن زائران سیدالشهدا(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در بازدید از موکب حضرت علی بن موسیالرضا علیهالسلام در عمود ۷۰۷، ضمن قدردانی از زحمات خادمان اربعین، بر اهمیت تداوم و ارتقای خدمات به زائران تأکید کرد.
وی با اشاره به روند تکاملی فعالیتهای موکب در سالهای اخیر گفت: هر ساله شاهد کاملتر شدن خدمات و تنوعبخشی به برنامهها و امکانات موکب هستیم و این مسیر باید همچنان با قوت ادامه یابد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: وسایل و تجهیزات مورد نیاز نیز باید به مرور تکمیل شود تا در سالهای آینده، انشاءالله این خدمت عظیم را تا ظهور حضرت حجت (عج) استمرار دهیم.
چمران اقدامات عمرانی در محل موکب را رو به پیشرفت توصیف کرد و افزود: ریلگذاری مناسب برای خدمت به زائران توسط شورای شهر انجام میشود و امیدواریم بتوانیم با همت جمعی، خدماتی در شأن زائران سیدالشهدا (ع) ارائه کنیم.
رئیس شورای شهر تهران در پایان ضمن دعا برای قبولی زیارت و خدمت خادمان اربعین، از مشارکت تمامی دستگاهها و نهادهایی که در پشتیبانی از موکب و زائران تلاش میکنند، قدردانی کرد.
