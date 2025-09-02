انحلال «گروه مینسک» بعد از بیش از ۳ دهه؛ ترکیه استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای از تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا(OSCE) مبنی بر انحلال «گروه مینسک» استقبال کرد.

«گروه مینسک» در سال ۱۹۹۲ به منظور تسهیل حل و فصل صلح‌آمیز مناقشه «قره‌باغ» ایجاد شد و روسیه، آمریکا و فرانسه ریاست مشترک آن را برعهده داشتند که البته در دستیابی به توافقی پایدار ناکام بودند. جمهوری آذربایجان از مدت‌ها پیش خواستار انحلال این گروه شده و آن را پیش‌شرطی برای حرکت به سوی توافق رسمی صلح با جمهوری ارمنستان دانسته بود.

تصمیم انحلال این گروه در ادامه اجلاسی در کاخ سفید در هشتم آگوست به میزبانی حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اتخاذ شده است. در آن اجلاس الهام علی‌اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان مذاکراتی را برگزار کردند. متعاقب آن مذاکرات، وزرای خارجه این دو کشور درخواست مشترکی را برای انحلال «گروه مینسک» به OSCE ارائه دادند.

وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما از تصمیم شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در اول سپتامبر ۲۰۲۵ درباره منحل کردن گروه مینسک و تشکیلات مرتبط با آن استقبال می‌کنیم. این تصمیم تاریخی که از طریق تلاش‌های مشترک دو کشور (آذربایجان و ارمنستان) ممکن شد، یکی از نقاط عطف چشمگیر در روند صلح بین دو کشور محسوب می‌شود.

ترکیه در جنگ همواره حامی جمهوری آذربایجان بوده و انحلال این گروه را گامی به سوی ایجاد صلح پایدار در قفقاز جنوبی می‌دانست.