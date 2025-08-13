به گزارش خبرگزاری مهر، سید میکائیل موسوی گفت: جشنواره ملی آش، قدیمی‌ترین جشنواره غذای ایران است که همه ساله در شهر زنجان برگزار می‌شود.

وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته از ۳۱ استان در هجدهمین جشنواره ملی و نمایشگاه صنایع دستی شرکت خواهند کرد و این جشنواره با توجه به مطالبه مردمی و رسانه‌ای در فضای باز برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان اظهار داشت: تبلیغ جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی استان از طریق برگزاری این رویداد، ایجاد فضای مناسب اقتصادی و اشتغالزایی در زمان برپایی آن و ایجاد شور و نشاط در خانواده‌ها و تحرک اجتماعی از جمله اهداف برگزاری جشنواره ملی آش ایرانی است.

موسوی افزود: استفاده بهینه از مواد خوراکی ارگانیک و سالم و تهیه غذای مطلوب مغذی، برندسازی در حوزه گردشگری و معرفی صنایع دستی استان‌ها از دیگر اهداف این رخداد فرهنگی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان اضافه کرد: زنجان ۲۴ تا ۲۸ شهریور سال جاری میزبان هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی خواهد بود که فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم در دبیرخانه این جشنواره در حال انجام است.

موسوی افزود: به هر کدام از استان‌های شرکت کننده، چهار غرفه عرضه صنایع دستی و به استان زنجان ۵۰ غرفه صنایع دستی اختصاص داده شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: برگزاری نمایش‌های آئینی سنتی استان‌های مختلف، شب فرهنگی و برپایی سیاه چادرهای عشایری از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این رویداد ملی است.

موسوی با بیان اینکه ۲۲ رویداد گردشگری استان زنجان در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است، گفت: این موضوع بیانگر برند بودن استان زنجان در برگزاری جشنواره‌ها بوده و جشنواره آش زنجان به برند گردشگری خوراک تبدیل شده است.