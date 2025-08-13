به گزارش خبرگزاری مهر فضلالله رنجبر، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییرات نظام مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: این اصلاحات، شفافیت قابلتوجهی در فرآیند اخذ مالیات ایجاد کرده است.
وی گفت: در گذشته، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به شکل سنتی و تسهای اخذ میشد، اما اکنون پیش از ورود کالا یا خدمت به بازار، میزان مالیات مشخص میشود و از تولیدکننده دریافت میگردد.
به گفته رنجبر، این اقدام باعث شده که هم مودیان و هم خریداران تکلیف خود را بهتر بدانند و فضای مبهم قبلی از بین برود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس این شفافیت را عاملی برای افزایش راندمان اقتصادی دانست و افزود: هر میزان شفافیت بیشتر در نظام مالیاتی، به نفع عملکرد اقتصادی کشور خواهد بود و بستر شکلگیری فساد را از بین میبرد.
این نماینده مجلس دوازدهم تأکید کرد: مودیان و دریافتکنندگان مالیات، با آگاهی از وظایف خود، بهتر میتوانند بر اساس هدفگذاریهای مشخصشده برنامهریزی کنند. به باور او، هم طرح نشاندار کردن مالیات و هم شفافسازی کامل قوانین، نقش مهمی در حرکت به سمت اهداف پیشبینیشده دارد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کاهش خطاهای انسانی و ارتقای شفافیت مالیاتی، از دیگر نتایج هوشمند سازی فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده است.
نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: این رویکرد علاوه بر بهبود بهرهوری، باعث صرفهجویی در هزینههایی میشود که پیشتر صرف کارهای دستی و سنتی میگردید و این موضوع به نفع دولت تمام میشود.
رنجبر همچنین به اهمیت دیجیتالسازی در نظام مالیاتی اشاره کرد و افزود: هرچه فرآیندها مکانیزهتر شوند، دخالت انسانی و احتمال شکلگیری رانت کاهش مییابد.
وی ادامه داد: این سیستم هوشمند و پیشینی تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده جذب مالیات را نیز تقویت میکند و با کم شدن نقش ممیزان مالیاتی، امکان دخل و تصرفهای غیرضروری از بین میرود.
رنجبر این اقدام را مؤثر در سلامت فرآیندها، کاهش فساد و حذف رانت از سوی سیستمهای با دخالت انسان دانست.
نماینده مردم کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش به تغییر مهم دیگری در نظام مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد؛ به گفته او، در معاملات نسیه، مالیات بر ارزش افزوده پس از تسویه حساب اخذ میشود، در حالی که پیشتر این مبلغ همزمان با انجام معامله دریافت میگردید. رنجبر این تغییر را عاملی تشویقکننده برای تولیدکنندگان دانست که رضایتمندی بیشتری را در میان مودیان ایجاد میکند و زمینههای تنش را از بین میبرد.
به باور این نماینده مجلس، شفافیت بیشتر در معاملات و تعریف دقیق هر معامله در سیستم، نهتنها موجب رضایت مودیان میشود، بلکه به ثبات و پیشبینیپذیری در فضای اقتصادی کشور کمک میکند.
