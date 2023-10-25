سامانه مودیان حلال مشکل فرار مالیاتی

ابراهیم نجفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره تأثیر راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بر ایجاد عدالت و شفافیت مالیاتی در کشور گفت: ما در قانون بودجه از یک میلیون و ۴۵۴ هزار میلیاردی که منابع عمومی بوده ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد آن پیش بینی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است.

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی تاکنون میزان تحقق درآمدهای مالیاتی بسیار بالا است.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: متأسفانه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های کوچک این قانون به درستی اجرا نمی‌شود و عملاً اطلاع رسانی لازم برای مردم مبنی بر اعلام درآمد برای پرداخت مالیات انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: یقیناً این اقدام مجلس و اصلاح قانون ارزش افزوده و اصلاح قانون نظام مالیاتی و حتی تصویب قوانین در مجلس مثل مالیات بر خانه‌های خالی و قانون اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس اجرا شود قطعاً در این حوزه مشکلات مرتفع می‌شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: رهبری بارها گفته که ساختار بودجه ما باید از نفت مستقل شود و متکی به درآمدهای مالیاتی شود.

نجفی در ادامه توضیح داد: این روندی که دولت اکنون آغاز کرده قطعاً از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد کرد ولی هنوز هم فرارهای مالیاتی وجود دارد. صاحب نظران باید طرح و لایحه‌ای پیشنهاد دهند که با استفاده از آن جلوی فرارهای مالیاتی از طریق سامانه مودیان مالیاتی گرفته شود.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه توضیح داد: با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی و رصد درآمدهای افراد به طور کامل می‌توان به صورت ریشه‌ای مشکلات نظام مالیاتی فعلی را مرتفع کرد و به این وسیله هم جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت و هم قاچاقچیان کالا و افرادی که در اقتصاد زیر زمینی مشغول هستند را شناسایی کرد.

نجفی در ادامه بیان کرد: اقتصاد زیر زمینی در کشور ما خیلی گسترده شده است و با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی می‌توان جریان کالا را از ابتدا تا انتها رصد کرد و به این وسیله قاچاق کالا را شناسایی کرد. این موضوع دارای اهمیت زیادی است زیرا در این اقتصاد زیر زمینی مبادلات زیادی انجام می‌شود ولی یک ریال هم مالیات پرداخت نمی‌شود.