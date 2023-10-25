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۳ آبان ۱۴۰۲، ۸:۲۰

سامانه مودیان حلال مشکل فرار مالیاتی

سامانه مودیان حلال مشکل فرار مالیاتی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تأثیر راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بر ایجاد عدالت و شفافیت مالیاتی در کشور پرداخت.

ابراهیم نجفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره تأثیر راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بر ایجاد عدالت و شفافیت مالیاتی در کشور گفت: ما در قانون بودجه از یک میلیون و ۴۵۴ هزار میلیاردی که منابع عمومی بوده ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد آن پیش بینی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است.

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی تاکنون میزان تحقق درآمدهای مالیاتی بسیار بالا است.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: متأسفانه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های کوچک این قانون به درستی اجرا نمی‌شود و عملاً اطلاع رسانی لازم برای مردم مبنی بر اعلام درآمد برای پرداخت مالیات انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: یقیناً این اقدام مجلس و اصلاح قانون ارزش افزوده و اصلاح قانون نظام مالیاتی و حتی تصویب قوانین در مجلس مثل مالیات بر خانه‌های خالی و قانون اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس اجرا شود قطعاً در این حوزه مشکلات مرتفع می‌شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: رهبری بارها گفته که ساختار بودجه ما باید از نفت مستقل شود و متکی به درآمدهای مالیاتی شود.

نجفی در ادامه توضیح داد: این روندی که دولت اکنون آغاز کرده قطعاً از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد کرد ولی هنوز هم فرارهای مالیاتی وجود دارد. صاحب نظران باید طرح و لایحه‌ای پیشنهاد دهند که با استفاده از آن جلوی فرارهای مالیاتی از طریق سامانه مودیان مالیاتی گرفته شود.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه توضیح داد: با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی و رصد درآمدهای افراد به طور کامل می‌توان به صورت ریشه‌ای مشکلات نظام مالیاتی فعلی را مرتفع کرد و به این وسیله هم جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت و هم قاچاقچیان کالا و افرادی که در اقتصاد زیر زمینی مشغول هستند را شناسایی کرد.

نجفی در ادامه بیان کرد: اقتصاد زیر زمینی در کشور ما خیلی گسترده شده است و با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی می‌توان جریان کالا را از ابتدا تا انتها رصد کرد و به این وسیله قاچاق کالا را شناسایی کرد. این موضوع دارای اهمیت زیادی است زیرا در این اقتصاد زیر زمینی مبادلات زیادی انجام می‌شود ولی یک ریال هم مالیات پرداخت نمی‌شود.

کد مطلب 5921161
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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