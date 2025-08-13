«همشاگردی سلام» ویژه اربعین؛ حضور بالای نسل زد در کربلا غافلگیرمان کرد

احسان میرمحمدعلی درباره ویژهبرنامه اربعین «همشاگردی سلام» که از شبکه آموزش روی آنتن می رود به خبرنگار مهر بیان کرد: ما برای ساخت یک ویژه برنامه راهی پیاده روی اربعین شدیم و ابتدا به استان ایلام سفر کردیم که بهعنوان پایتخت زوار اربعین و دروازه ورودی این مراسم در کشور شناخته میشود و بنا شد فضای اربعین و حالوهوای کربلا را از نزدیک ثبت کنیم.
وی ادامه داد: برنامهریزی کردیم که در صورت امکان، بخشی از تولیدات را در همان منطقه انجام دهیم یا آیتمهایی ضبط کرده و به تهران بازگردیم. کار را از مرز مهران آغاز کردیم و از همان ابتدا از حجم بالای حضور دانشآموزان در این سفر متعجب شدیم. به نظرم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از جمعیت را دانشآموزان تشکیل میدادند. در کربلا و نجف هم شاهد افزایش چشمگیر تعداد دانشآموزان بودیم.
میرمحمدعلی درباره این دانش آموزان گفت: دانشآموزان دختر و پسر در تمام مقاطع تحصیلی، چه به همراه خانواده، چه با مدرسه، خود را به کربلا و نجف رسانده بودند. در مقایسه با سالهای گذشته، این افزایش کاملاً محسوس و غیرقابل قیاس بود که بهنظر میرسد یکی از دلایل اصلی آن، مصادف شدن این سفر با فصل تابستان و فراغت تحصیلی دانشآموزان باشد. اما مهمتر از آن، علاقه و اشتیاق نوجوانان به فضای معنوی اربعین است.
وی درباره روند تولید برنامه توضیح داد: با دانشآموزان حاضر در مسیر گفتگو کردیم و سوالاتمان را حول محور انگیزه شان از حضور در اربعین، احساسات شخصی و موضوعات مذهبی متمرکز کردیم. تهیه این آیتمها در شلوغی کربلا و نجف و گرمای طاقتفرسای هوا، چالشهای خاص خود را داشت. روز چهارشنبه به تهران بازگشتیم و با توجه به ۲ مناسبت پیشرو (روز خبرنگار و اربعین)، برنامهریزی کردیم تا آیتمهای ویژه برنامه پنجشنبه و جمعه را به براساس موضوع مورد نظر طراحی کنیم و دانشآموزان خبرنگار پانا هم مهمان ما بودند.
میرمحمدعلی با اشاره به اینکه این برنامه ۲ هفته قبل از اربعین و متناسب با این ایام تدارک دیده شده است، عنوان کرد: از نظر محتوایی، از همکاران هلال احمر دعوت کردیم تا نکات آموزشی لازم برای سفر ایمن و راحت را ارائه دهند. همچنین یک دبیر عربی، واژگان کاربردی برای زائران را آموزش داد. تمام تلاش ما این بود که آموزشهای اولیه مورد نیاز دانشآموزان زائر را پوشش دهیم.
این تهیهکننده در ادامه اظهار کرد: تمام تلاش ما این بود که آموزشهای اولیه و تصویری از فضای معنوی اربعین را در اختیار دانشآموزانی قرار دهیم که قصد سفر داشتند، این هفته نیز پنجشنبه و جمعه ۲ قسمت پایانی مرتبط با اربعین و حالوهوای کربلا پخش خواهیم کرد و آیتمهای جدیدی ارائه میدهیم.
میرمحمدعلی در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر حضور زوار نسبت به سالهای گذشته توضیح داد: این اولین سالی نبود که به تهیه گزارش از اربعین میپرداختیم، اما شاهد رشد قابل توجهی در تعداد زائران بودیم. به ویژه که شرایط امسال به مراتب سختتر بود. در طول فعالیت رسانهای خود، هرگز چنین تجربهای نداشتیم. در بینالحرمین به حدی ازدحام نوجوانان و دانشآموزان بود که از هر ۲ یا ۳ نفر عبوری، حداقل یک نفر در این رده سنی قرار داشت و برای اولین بار هیچ مشکلی برای گرفتن گزارش و نبود سوژه نداشتیم.
این تهیهکننده در پایان تصریح کرد: برخلاف تصور رایج درباره نسل Z و دهههشتادیها، این جوانان با ایمان راسخ و تعهدی مثالزدنی در مسیر اعتقادات خود ایستادهاند. به عنوان نمونه، در گفتگویی تأثیرگذار با نوجوانی ۱۳-۱۴ ساله، وقتی پرسیدیم چرا این همه سختی راه را تحمل میکنی، پاسخ داد که «آمده ام فقط به امام حسین (ع) بگویم من هم اینجا هستم».
