به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی همه اختیارات حاصله از بند (الف) ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس مصوب ۱۲ خرداد سال ۸۷ و اصلاحیه آن در سال ۱۴۰۰ را به قادر آشنا تفویض کرد.

قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بر اساس قانون مصوب مجلس شکل گرفته بود. این کار از ابتدا، با توجه به جنبه هنری مد و لباس، زیر نظر معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد. با گذشت چند سال، تغییراتی در ساختار این کارگروه به وجود آمد؛ به این صورت که فعالیت آن از معاونت هنری به زیر مجموعه شورای فرهنگ عمومی منتقل شد. سپس دوباره جایگاه آن تغییر یافت و به حوزه وزارتی منتقل شد. در این مرحله، آقای اسماعیلی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور داد که یک ماده واحده به دولت ارائه شود و طبق این ماده واحده، فعالیت‌ها به حوزه وزارتی موکول شد.

وی ادامه داد: پس از انتخاب دکتر صالحی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، او با نگاه خاص خود بیان کردند که حوزه مد و لباس بیشتر با فرهنگ عمومی در ارتباط است تا با جنبه هنری. هرچند طراحی لباس یک امر هنری محسوب می‌شود، اما جنس فعالیت آن به مسائل فرهنگ عمومی نزدیک‌تر است. به همین دلیل دکتر صالحی ترجیح داد که این موضوع تحت نظارت شورای فرهنگ عمومی اداره شود. به همین ترتیب نامه‌ای صادر کرد که اختیارات حوزه وزارتی را به شورای فرهنگ عمومی واگذار کند. سپس بار دیگر واحد مد و لباس کشور طی مصوبه‌ای در دولت از زیرمجموعه حوزه وزارتی خارج شد و مستقیماً زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت. بر اساس این ماده واحده قانونی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اختیار کامل دارد که تصمیم‌گیری‌های حوزه مربوطه را بدون نیاز به کسب اجازه از دیگر نهادها انجام دهد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: طبق قانون ماده واحده، رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور نماینده تام‌الاختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می‌شود و اختیارات گسترده‌ای در زمینه مدیریت فعالیت‌های مرتبط با مد و لباس دارد. در نتیجه، بر اساس این ماده قانونی، تمام وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات مربوط به حوزه مد و لباس به شورای فرهنگ عمومی واگذار شده است.

وی افزود: تفاوت این موضوع با گذشته در این است که طبق مکتوب قانونی، تمامی اختیارات و مسئولیت‌ها به شورای فرهنگ عمومی واگذار شده است. بر اساس قانون و دستورهای وزیر، ما موظف هستیم ساختار جدیدی را تنظیم کنیم تا بتوانیم مسیر کار را به‌طور مؤثر پیش ببریم.

در زمان تشکیل کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، معاون هنری وزارت ارشاد بودم

آشنا گفت: باور خاصی نسبت به این موضوع دارم، چرا که با مجموعه کاملاً آشنا هستم. زمانی که کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور شکل گرفت، معاون هنری وزارت ارشاد بودم. در جلسات حضور داشتم و از نزدیک با مباحث مطرح‌شده آشنا شدم. اکنون نیز تمام تلاش‌مان را به کار گرفته‌ایم تا حوزه مد و لباس، به‌ویژه طراحی، جزو اولویت‌های اصلی ما باشد؛ چرا که قانون نیز بر این موضوع تأکید دارد.

وی ادامه داد: گاهی ممکن است سوءبرداشت‌ها یا خلط مباحثی ایجاد شود، به این صورت که تصور شود ما مسئول تولید و توزیع لباس هستیم. در حالی که کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور اساساً وظیفه ساماندهی این حوزه را بر عهده دارد و اعضای آن متشکل از دستگاه‌های مختلف هستند. یکی از اقدامات ما همکاری با این دستگاه‌ها برای جدی گرفتن طراحی و مد است. تلاش می‌کنیم طراحی‌های زیبا و مناسب به محصولات اجتماعی تبدیل شوند تا تولیدکنندگان بتوانند از این طرح‌ها استفاده کنند و لباس‌هایی تولید کنند که همگان بتوانند از آن‌ها بهره‌مند شوند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: مسئله مد و لباس یکی از دغدغه‌های شخصی من طی سالیان متمادی بوده است. حالا که این مسئولیت به من واگذار شده، تمام توانم را به کار می‌گیرم تا ارتباط میان طراحان، برندها و تولیدکنندگان را تقویت کنم. در این مسیر، سعی داریم اقداماتی نظیر تسهیل‌گری در قوانین انجام دهیم؛ چه در اصلاح و حذف قوانین دست‌وپاگیر یا تصویب قوانین جدید با همکاری سایر دستگاه‌ها و کمیته فرهنگی مجلس. هدف ایجاد همگرایی مناسب میان اجزای مرتبط با حوزه مد است تا بتوانیم در نهایت خدمتی مؤثر به مردم ارائه دهیم.



وی افزود: بدون شک، هر زمان که خداوند توفیقی نصیبم کرده و کاری را به عهده گرفته‌ام، تمام تلاشم را بر انجام وظیفه‌ام متمرکز کرده‌ام. فارغ از مباحثی که ممکن است مطرح باشند، ما همواره بر اساس وظایف خود عمل می‌کنیم. موضوعات مرتبط با تولید لباس، توزیع گمرک، واردات و صادرات از جمله مسائلی هستند که ارتباط مستقیم با ما ندارند. گاهی تصور می‌شود که تمامی این‌ها جزو مسئولیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما واقعیت این‌گونه نیست.

کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور وظیفه ساماندهی را دارد

آشنا گفت: طبق قانون، اعضای کارگروه مد و لباس، شامل آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و دیگر نهادهایی همچون میراث فرهنگی و گردشگری، هرکدام مسئولیت‌های مشخصی دارند. هر فرد یا سازمان باید به وظایف خود پایبند باشد. ما به‌عنوان دبیرخانه کارگروه در وزارت ارشاد مطالبات مرتبط را پیگیری می‌کنیم. با این وجود، به طور قطع و یقین موضوع مد و طراحی لباس را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار می‌دهیم. تلاش بر این است که از ظرفیت‌ها، خلاقیت‌ها و ابتکارهای طراحان سرتاسر ایران استفاده کنیم تا بتوانیم از نمادهای فرهنگی و هویتی کشور نهایت بهره را ببریم.

وی افزود: بدون شک مسائل هنری مورد توجه ما خواهند بود، اما باید این جنبه هنری به لباس اجتماعی تبدیل شود؛ لباسی که مردم بتوانند با طراحی‌های آن ارتباط برقرار کنند. وظیفه ما طراحی به شکلی است که تولیدکنندگان نیز بتوانند از این مسیر بهره ببرند و این فرآیند را پیش ببرند. امیدواریم با جدیت بیشتری در کارگروه فعالیت کنیم. قطعاً برای پیشبرد اهداف نیازمند همراهی رسانه‌ها هستیم تا بتوانند با اطلاع‌رسانی شفاف و درست کمک کنند. با امید به فضل الهی و همکاری بخش‌های مختلف فرهنگی، مجلس، دولت و دیگر نهادها، امیدواریم اتفاقات مبارکی در این حوزه رقم بخورد که تأثیرات مثبتی بر عرصه مد، طراحی لباس و فرهنگ جامعه داشته باشد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: صنعت پوشاک از گذشته‌های دور جایگاه ویژه‌ای داشته، چه در زمینه طراحی، چه تولید و حتی توزیع؛ مدتی تلاش کردم کم‌تر در امور ورود کنم تا زمانی که مسئولیت‌ها به طور کامل به ما واگذار شود. در جلساتی که حضور داشتم، با افراد بسیار شریف، همراه، همدل و دلسوز مواجه شدم. به همین دلیل اگر نقص یا ایرادی در این صنعت وجود دارد، به نظرم بیشتر متوجه ماست؛ یعنی کلیت صنعت پوشاک. ایراداتی که ممکن است در بخش‌هایی مانند طراحی، تولید کنندگان یا برندها باشد، به نظر من نسبت به دیگر جنبه‌ها کمتر است. بنابراین وظیفه ما این است که مشکلات و چالش‌ها را شناسایی کنیم و برای رفع آن‌ها اقدام کنیم تا بتوانیم به شکلی مؤثر به صنعت پوشاک کمک کنیم و این مسیر را با همراهی پیش ببریم.