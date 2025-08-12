  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

وزیر ارشاد اختیارات آیین‌نامه اجرایی قانون مد و لباس را تفویض کرد

تفویض اختیارات آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس در حکمی توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به قادر آشنا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی همه اختیارات حاصله از بند (الف) ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس مصوب ۱۲ خرداد سال ۸۷ و اصلاحیه آن در سال ۱۴۰۰ را به قادر آشنا تفویض کرد.

متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به قادر آشنا به شرح زیر است؛

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جناب‌عالی در حوزه مد و لباس و با عنایت به تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۰۳۱۶۶/ ت ۶۳۸۳۸ ه مورخ پنجم اسفند سال ۱۴۰۳ به موجب این حکم کلیه اختیارات حاصله از بند (الف) ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس مصوب ۱۲ خرداد سال ۸۷ و اصلاحیه آن در سال ۱۴۰۰ به جناب‌عالی تفویض می‌شود.

شایسته است در راستای حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی – اسلامی و ترویج الگوهای بومی و محلی در حوزه مد و لباس با استفاده از ظرفیت معاونت‌ها، سازمان‌های تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای مرتبط اقدام کنید.

مزید توفیق جناب‌عالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف دولت از خداوند متعال خواستارم.

زینب رازدشت تازکند

