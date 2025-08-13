۶۵ درصد زوار اربعین به کشور بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تیمور حسینی صبح چهارشنبه در مرز مهران اظهار کرد: تاکنون سه میلیون و۵۰۰ هزار نفر از هموطنان برای شرکت در راهپیمایی اربعین از مرزهای شش‌گانه کشور خارج شده‌اند و حدود ۶۵ درصد از این تعداد تا ساعت ۸ صبح امروز به کشور بازگشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از هموطنان همچنان در خاک عراق حضور دارند و انتظار می‌رود طی دو تا سه روز آینده بازگردند، از اندیشیده شدن تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت بار بازگشت زائران خبر داد. این تمهیدات شامل تامین اتوبوس و ناوگان عمومی و همچنین آماده‌سازی محل‌هایی برای استراحت کوتاه مدت است.

رئیس پلیس راهور، بزرگترین دغدغه پلیس راهور را افزایش احتمال وقوع تصادف، به ویژه تصادفات ناشی از خستگی و خواب آلودگی دانست و از زائران درخواست کرد که بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند. او تاکید کرد که بازگشت تدریجی زائران، مدیریت بهتری را امکان‌پذیر می‌سازد.

سردار حسینی همچنین توصیه کرد که زائران پس از رسیدن به پایانه مرزی ایران و در نقاط مشخص شده برای استراحت، حتماً استراحت کافی داشته باشند. وی با ابراز نگرانی از افزایش معنادار تصادفات ناشی از خستگی و خواب آلودگی طی ۲۴ ساعت گذشته، ابراز امیدواری کرد که این سوانح رانندگی، زحمات دستگاه‌های خدمت‌گذار را تحت‌الشعاع قرار ندهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خستگی تنها زمانی از تن به در می‌رود که زائران عزیز، صحت و سلامت کامل خود و خانواده‌شان را در مسیر بازگشت به منزل و مقصد استان خود داشته باشند.