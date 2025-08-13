بازیافت روزانه ۲.۵ هزار مترمکعب پساب کشاورزی در شرق تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صفری، صبح چهارشنبه، در آئین تجلیل از خبرنگاران با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی شفاف درباره پروژههای شهری، از اجرای برنامههای مهم برای مدیریت بهینه منابع آب و کاهش ناترازی آب خبر داد.
وی با اشاره به پروژه تصفیهخانه مشترک بومهن و رودهن که روزانه ۲ تا ۲.۵ هزار متر مکعب پساب کشاورزی را تصفیه و بازیافت میکند، این طرح را گامی مؤثر در توسعه پایدار و رفع مشکلات کمآبی دانست و افزود: با بهرهبرداری کامل این تصفیهخانه، بخش قابل توجهی از ناترازی منابع آب برطرف خواهد شد.
شهردار رودهن تصریح کرد که گسترش چنین طرحهایی موجب کاهش مصرف آب شیرین از منابع زیرزمینی و حفظ ذخایر آبی کشور خواهد شد و استفاده از پساب تصفیه شده در بخش کشاورزی، همسو با توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه است.
صفری در ادامه با انتقاد از کمکاری در حوزه اطلاعرسانی اجتماعی گفت: عدم آگاهی مردم از اهمیت این پروژهها، مانع درک واقعی تأثیرات مثبت آنها میشود. اطلاعرسانی مؤثر میتواند هم آگاهی عمومی را افزایش دهد و هم مسئولان را در ارائه خدمات بهتر تشویق کند.
وی همچنین خبر داد که مسیر توسعه شهری رودهن بر اساس رویکردهای پایدار و با اولویت توجه به نیازهای مردم ادامه خواهد یافت و از همکاری نهادهای مرتبط قدردانی کرد.
شهردار رودهن، در بخش دیگری از صحبتهای خود، به ضرورت استفاده از انرژیهای نو و اجرای پروژههای زیرساختی اشاره و از خرید و نصب موتور ژنراتور برای پشتیبانی سیستم برق شهر خبر داد.
وی افزود: در مواقع قطعی برق، این ژنراتورها به همراه سیستمهای خورشیدی که امکان ذخیره انرژی را دارند، میتوانند برق مورد نیاز شهروندان را تأمین کنند و حتی برق مازاد را به شبکه برگردانند.
عباس صفری تأکید کرد که فرهنگسازی و اطلاعرسانی مستمر درباره صرفهجویی در مصرف آب، برق و گاز باید در فضای مجازی و رسانهها با جدیت دنبال شود و گفت: همانطور که رسانههای سنتی با تکرار پیامها اثرگذارند، فضای مجازی نیز باید با هشدار و اطلاعرسانی مناسب، آگاهی شهروندان را ارتقا دهد.
شهردار رودهن در پایان با تبریک روز خبرنگار از تلاشهای اصحاب رسانه در انعکاس عملکرد مدیریت شهری تقدیر و بر اهمیت همدلی میان گروههای مختلف اجتماعی از جمله کادر درمان، خبرنگاران و مدیران شهری تأکید کرد.
