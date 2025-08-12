  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۱۲

به همت مردم استان سمنان؛

استقرار ۵۰۰موکب در مسیر دلدادگان اربعین؛ خدمت‌رسانی ۳۶موکب در خاک عراق

استقرار ۵۰۰موکب در مسیر دلدادگان اربعین؛ خدمت‌رسانی ۳۶موکب در خاک عراق

سمنان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری مراسم پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در استان خبر داد و گفت: ۵۰۰ موکب در این روز طی مسیر پیاده روی برپا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری عصر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه با موضوع اربعین حسینی در محل اداره تبلیغات اسلامی سمنان با بیان اینکه طبق روال همه ساله مراسم راهپیمایی دلدادگان اربعین حسینی در استان برگزار خواهد شد، ابراز داشت: ۳۷ نقطه برای این منظور در استان سمنان منظور شده است.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ موکب استان سمنان در مسیر برگزاری آئین پیاده روی دلدادگان اربعین برپا می‌شود، افزود: این موکب ها خدمات مختلف به مردم ارائه می‌دهند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه ۳۶ موکب استان سمنان در عراق مستقر شدند، ابراز داشت: این موکب ها تا پایان برگزاری مراسم اربعین در عراق حضور خواهند داشت.

قنبری در ادامه تصریح کرد: برپایی ایستگاه‌های نقاشی برای کودکان، اجرای راویان اربعین، ارائه محتوای آموزشی مذهبی در این موکب ها برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: برای مراسم ۲۸ صفر نیز ۳۵ موکب در مسیر زائران علی بن موسی الرضا (ع) دایر خواهد شد تا بتواند به توقف و استراحت رانندگان برای کاهش تصادفات جاده‌ای کمک کند.

میثاق بدیعی مقدم

