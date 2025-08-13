به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در یک برنامه تلویزیونی گفت: مأموریت پلیس راهور برای مراسم بزرگ اربعین از ابتدای ماه صفر آغاز شده و اکنون حدود ۲۰ روز است که این مأموریت ادامه دارد. از دهم صفر تاکنون حجم عمده مأموریت‌های ما مربوط به مدیریت تردد زائران بوده است.

وی تصریح کرد: تا این لحظه، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای شرکت در راهپیمایی و زیارت کربلای معلی از گذرگاه‌های شش‌گانه خارج شده‌اند و تقریباً ۷۰ درصد آن‌ها به کشور بازگشته‌اند. در مجموع، بالغ بر ۶ میلیون سفر ثبت شده که حدود ۷۴ درصد آن با خودروهای سواری و مابقی توسط ناوگان عمومی مسافربری انجام شده است.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: بیشترین تردد از مرز مهران بوده و از ۴۸ ساعت گذشته، موج بازگشت زائران به‌صورت جدی آغاز شده است. در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر از زائران در خاک عراق حضور دارند و پیش‌بینی می‌شود بازگشت آن‌ها تا روز جمعه و حتی شنبه ادامه پیدا کند. برای این روزها تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و تلاش داریم مدیریت مناسبی بر تردد خودروهای سواری و ناوگان حمل‌ونقل عمومی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های جدی ما، وقوع تصادفات ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان است که در روزهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم و در سه روز آینده نیز این موضوع همچنان از نگرانی‌های اصلی پلیس راهور خواهد بود.

رئیس پلیس راهور فراجا، گفت: آخرین برآوردها و تحلیل‌های دریافتی از مجموعه داده‌ها نشان می‌دهد که ۸۲ درصد از تصادفات رخ داده در استان‌های هدف شامل ایلام، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان و همچنین استان‌های همدان، مرکزی، تهران و برخی استان‌های دیگر، ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده است و این آمار بسیار نگران‌کننده است.

وی تصریح کرد: بارها و به‌کرات از زائران عزیز درخواست کرده‌ایم که در بدو ورود به کشور، در هر یک از پایانه‌های مرزی، از محل‌های استراحتی که پیش‌بینی شده استفاده کنند و پس از کسب آمادگی کامل جسمی، پشت فرمان قرار گیرند. عمدتاً مسیر بازگشت به استان‌های مرکزی، شرقی، شمالی و جنوبی کشور بیش از ۵۰۰ کیلومتر است که حدود چهار تا پنج ساعت زمان می‌برد و رانندگی در چنین مسافتی نیازمند هوشیاری کامل است.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان افزود: هدف اصلی ما این است که زائران از لحظه خروج از منزل تا بازگشت به استان خود، سفری ایمن و سالم داشته باشند. هرچند امسال نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۱۴ درصدی تصادفات بوده‌ایم، اما همچنان نگرانی ما از بروز حوادث ناشی از بی‌توجهی به استراحت و رعایت اصول ایمنی وجود دارد. امیدواریم با رعایت توصیه‌های پلیس، این ایام برای همه هموطنان به سلامت سپری شود.

