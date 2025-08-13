  1. جامعه
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

یک کشته و ۱۰ زخمی در تصادف جیپنی و کامیون تانکر در فیلیپین

روز چهارشنبه یک کامیون تانکر سوخت با یک خودرو مسافربری موسوم به جیپنی در استان باتانگاس، جنوب مانیل، برخورد کرد و یک نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس اعلام کرد که این تصادف که اوایل صبح چهارشنبه در امتداد بزرگراه رخ داد، موجب مرگ راننده جیپنی شد و برخی از مسافران به شدت زخمی شدند.

تحقیقات اولیه نشان داد که کامیون قبل از برخورد با جیپنی که در حال نزدیک شدن بود، به لاین مخالف منحرف شده بود.

پلیس در حال جستجوی راننده کامیونی است که از صحنه گریخته است، در حالی که دستیار او را برای تحقیقات بازداشت کرده‌اند.

جیپنی‌ها وسیله اصلی حمل و نقل میلیون‌ها فیلیپینی در سراسر مجمع الجزایر، به ویژه در حومه شهر هستند.

