به گزارش خبرنگار مهر، تابستان سال ۱۴۰۱ بود که در پی تغییرات مدیریتی و ساختاری در موسسه دهخدا، شماری از اعضای هیئت مولفان لغت‌نامه دهخدا تصمیم به ترک این موسسه گرفتند و تالیف این لغت‌نامه بزرگ فارسی برای مدتی متوقف شد. آذرماه سال ۱۴۰۳ با تغییر مجدد رئیس موسسه و انتصاب محمود بی‌جن‌خان هیئت مولفان لغت‌نامه به موسسه دهخدا بازگشتند.

محمدحسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت فعلی موسسه دهخدا و برنامه برای ادامه تالیف لغت‌نامه گفت: اخیراً من با رئیس موسسه دهخدا گفتگویی داشتم که بتوانیم از فناوری‌های جدید به‌ویژه هوش مصنوعی کمک بگیریم تا بتوانیم این کار را به اتمام برسانیم.

وی خاطر نشان کرد: با روند تالیف لغت‌نامه به صورت فعلی، ممکن است تکمیل لغت‌نامه به عمر ما کفاف ندهد. به همین دلیل تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی‌هایی و پیش‌بینی منابع، با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود بتوانیم این پروژه را با سرعت به اتمام برسانیم. خوشبختانه رئیس موسسه هم در این زمینه خیلی فعال است و ما نیز کمک می‌کنیم که این کار انجام گیرد.

به گزارش مهر، مؤسسه دهخدا اسفند سال ۱۳۲۴ شمسی تأسیس شد. سنگ بنای این مؤسسه توسط مجلس شورای وقت در خانه علی اکبر دهخدا با مدیریت خود او نهاده شد، و پس از درگذشت علی اکبر دهخدا در دی‌ماه ۱۳۳۴، به مدت دو سال به مجلس شورای ملی منتقل شد. در اسفند ۱۳۳۶) مجلس شورای ملی مؤسسه را همراه با بودجه آن به دانشگاه تهران واگذار کرد.