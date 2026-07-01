به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم سلطانی، رئیس شورای مؤلفان مؤسسه لغتنامه دهخدا، در پی انتشار ادعاهایی مبنی بر وجود واژه «پاچهخوار» در لغتنامه دهخدا، ضمن ابراز ارادت به حافظان زبان فارسی، ضمن تبیین چند نکته ضروری، این ادعا را رد کرد.
وی در این خصوص اظهار داشت: اگرچه واژه مذکور از نظر ساختار دستوری صحیح است و با توجه به رویکرد طنازانه و اجتماعی علامه دهخدا، ممکن است از نظر ذهنی مقبول به نظر برسد، اما این لغت در لغتنامه دهخدا وجود ندارد و هیئت مؤلفان مؤسسه نیز آن را به متن اضافه نکردهاند.
سلطانی با تأکید بر اینکه مسئولیت صیانت از لغتنامه دهخدا، که حاصل تلاش علامه دهخدا و سایر مؤلفان است، بر عهده مؤسسه لغتنامه دهخدا در دانشگاه تهران میباشد، ادامه داد: در حال حاضر برنامهای برای افزودن لغات جدید به لغتنامه دهخدا وجود ندارد؛ چراکه ثبت هر واژهای مستلزم رعایت شرایط علمی و تخصصی مشخصی است. چنانچه این شرایط محقق شود، واژههای جدید در اثر جدیدی که تحت عنوان «لغتنامه بزرگ فارسی» در دست تألیف است، ثبت و ضبط خواهند شد.
رئیس شورای مؤلفان همچنین منشأ این اشتباهات را وبسایتهایی که متن لغتنامه را بهصورت غیرمجاز بارگذاری کردهاند دانست و افزود مؤسسه لغتنامه دهخدا (دانشگاه تهران) به عنوان متولی اصلی صیانت از میراث علمی علامه دهخدا، نسبت به انتشار غیرمجاز و بیرویه متن لغتنامه در برخی وبسایتها که منجر به بروز سوءبرداشت و انتشار اطلاعات نادرست میگردد، ابراز نگرانی مینماید.
او در پایان گفت: تنها منابع قابل استناد برای بررسی واژگان، نسخههای فیزیکی لغتنامه و وبگاه رسمی مؤسسه لغتنامه دهخدا است.
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