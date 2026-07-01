به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم سلطانی، رئیس شورای مؤلفان مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، در پی انتشار ادعاهایی مبنی بر وجود واژه «پاچه‎‌خوار» در لغت‌نامه دهخدا، ضمن ابراز ارادت به حافظان زبان فارسی، ضمن تبیین چند نکته ضروری، این ادعا را رد کرد.

وی در این خصوص اظهار داشت: اگرچه واژه مذکور از نظر ساختار دستوری صحیح است و با توجه به رویکرد طنازانه و اجتماعی علامه دهخدا، ممکن است از نظر ذهنی مقبول به نظر برسد، اما این لغت در لغت‌نامه دهخدا وجود ندارد و هیئت مؤلفان مؤسسه نیز آن را به متن اضافه نکرده‌اند.

سلطانی با تأکید بر اینکه مسئولیت صیانت از لغت‌نامه دهخدا، که حاصل تلاش علامه دهخدا و سایر مؤلفان است، بر عهده مؤسسه لغت‌نامه دهخدا در دانشگاه تهران می‌باشد، ادامه داد: در حال حاضر برنامه‌ای برای افزودن لغات جدید به لغت‌نامه دهخدا وجود ندارد؛ چراکه ثبت هر واژه‌ای مستلزم رعایت شرایط علمی و تخصصی مشخصی است. چنانچه این شرایط محقق شود، واژه‌های جدید در اثر جدیدی که تحت عنوان «لغت‌نامه بزرگ فارسی» در دست تألیف است، ثبت و ضبط خواهند شد.

رئیس شورای مؤلفان همچنین منشأ این اشتباهات را وب‌سایت‌هایی که متن لغت‌نامه را به‌صورت غیرمجاز بارگذاری کرده‌اند دانست و افزود مؤسسه لغت‌نامه دهخدا (دانشگاه تهران) به عنوان متولی اصلی صیانت از میراث علمی علامه دهخدا، نسبت به انتشار غیرمجاز و بی‌رویه متن لغت‌نامه در برخی وب‌سایت‌ها که منجر به بروز سوءبرداشت و انتشار اطلاعات نادرست می‌گردد، ابراز نگرانی می‌نماید.

او در پایان گفت: تنها منابع قابل استناد برای بررسی واژگان، نسخه‌های فیزیکی لغت‌نامه و وبگاه رسمی مؤسسه لغت‌نامه دهخدا است.