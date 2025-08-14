اعزام تیم ملی کشتی آزاد جوانان به مسابقات جهانی بلغارستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، تیم ملی کشتی آزاد بعد از ظهر امروز پنج شنبه ۲۳ مرداد برای حضور در این رقابت‌ها راهی کشور بلغارستان شد.

ترکیب تیم اعزامی کشورمان به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: عرشیا حدادی (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: اهوار خاطری (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: علی اصغر تات (هرمزگان)

۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند (لرستان)

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی (تهران)

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: توحید نوری (تهران)

۹۷ کیلوگرم: عرفان علیزاده (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (تهران)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: سعید ابراهیمی، میثم مصطفی‌جوکار، حمیدرضا زرین‌پیکر، علی بحری

ماساژور: سیدمهدی ساداتی

بدنساز: سینا حسینی

برنامه مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

شنبه ۲۵ مردادماه:

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان آزاد

یکشنبه ۲۶ مردادماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵: نیمه نهایی اوزان فوق

دوشنبه ۲۷ مردادماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آزاد

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵ نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم آزاد

سه شنبه ۲۸ مردادماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: شانس مجدد اوزان روز قبل و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم آزاد

ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵ نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم آزاد

چهارشنبه ۲۹ مردادماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰: شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵: رده بندی و فینال اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم آزاد