مسافران جهانی به اردوی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان روزهای ۲۴ مرداد لغایت ۲ شهریورماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود. اسامی نفرات دعوت شده که می باید ساعت ۱۸ روز ۲۴ مردادماه در محل اردو حضور داشته باشند، به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: علی مؤمنی (مازندران) میلاد والی زاده (مازندران) علی یحیی پور (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) رضا مؤمنی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران) یاسین رضایی (مازندران) آرمین حبیب زاده (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران) علی خرمدل (تهران)

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (مازندران) مهدی عباس پور (مازندران)

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) فریبرز بابایی (مازندران) علی کریمی (تهران)

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) ابوالفضل شمسی پور (تهران)

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران) بهنام سرابی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران) احمد بذری (مازندران) ابوالفضل بابالو (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) محمدرضا لطفی (مازندران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینی – مهدی تقوی – اویس ملاح – فرید دژم خوی – فرشید قبادی

بدنساز: آقاعلی قاسم نیان

آنالیزور: علی مدهنی – سعید ابراهیمی

ماساژور: سجاد امیری

مربی فرنگی در کشتی آزاد: داود گیل نیرنگ

سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی