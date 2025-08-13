https://mehrnews.com/x38LTy ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴ کد خبر 6559264 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴ افزایش شدت طوفان با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در زابل زابل - طوفان با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و تنفس را برای همه گروه های سنی خطرناک کرد. دریافت 9 MB کد خبر 6559264 کپی شد مطالب مرتبط آمادهباش هلال احمر برای مقابله با توفان شن در ۳ استان تداوم طوفان در نواحی شمالی سیستان و بلوچستان هشدار تداوم گرمای شدید تا ۵ روز آینده؛ رگبار باران در ۳ استان کشور رقص طوفان در زهک؛ چالشهای زندگی مردم در دل ریزگردها برچسبها طوفان سیستان گرد و غبار بادهای 120 روزه سیستان
