۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

افزایش شدت طوفان با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در زابل

زابل - طوفان با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و تنفس را برای همه گروه های سنی خطرناک کرد.

