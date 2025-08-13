رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیشنهاد حسین ذوالفقاری نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و با ابلاغ صادره از سوی حسین مظفر رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ «خلیل‌اله همایی راد» مشاور نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، با حفظ سمت به عنوان «رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام» منصوب شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران مجمع تشخیص مصلحت نظام و ستاد مبارزه با مواد مخدر و پیشکسوتان این حوزه برگزار شد، محمد غریب‌شاه، رئیس کمیسیون امور اجتماعی مجمع به تشریح مأموریت‌های مجمع در خصوص تدوین سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و شاخص‌ها و سنجه‌های مربوطه پرداخت و علی هاشمی و سردار کیومرث ابویی نیز روندها و رویکردهای گذشته را تشریح کردند.

سیاست‌های یازده‌گانه کلی مبارزه با مواد مخدر افق‌گشا و جامع هستند

حسین ذوالفقاری نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اهمیت موضوع مواد مخدر و اعتیاد به عنوان یک تهدید جهانی گفت: اهمیت شاخص‌گذاری سیاست‌های کلی، ناشی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) می‌باشد که به صراحت هنگام توشیح و تصویب سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر در تاریخ دهم مهر ۱۳۸۵ خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران فرموده‌اند که «این نگرانی همچنان باقی است که دست‌اندرکاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از این سو متوجه کشور است به درستی برآورد نکنند و باز هم مشکلات بر روی هم متراکم شود.»

وی اظهار داشت: سیاست‌های یازده‌گانه ابلاغی افق‌گشا و جامع هستند و قوانین در چارچوب سیاست‌ها تدوین شده‌اند؛ اما به دلیل ماهیت مواد مخدر و متغیرهای اثرگذار در داخل و محیط پیرامونی نیازمند بازنگری هستند.

نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: باید مراقب باشیم گرفتار تورم در قانون‌گذاری و مقررات نشویم و در فرایندهای اجرایی نیز با رویکرد فرابخشی درصدد حل چالش‌ها باشیم و از ظرفیت صاحب نظران و افراد با دانش و تجربه استفاده کنیم.

ذوالفقاری در ادامه؛ به انتصاب «خلیل‌اله همایی‌راد» به عنوان رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد مجمع اشاره کرد و وی را فردی صاحب نظر، صاحب قلم، دارای صداقت، صراحت و اهل تعامل دانست که به عنوان یک جانباز انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف ستادی و اجرایی فعالیت داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد که ایشان در این مسؤولیت با همکاری صاحبان دانش و تجربه و تخصص مسؤولیتی که علیرغم تلاش‌های گذشتگان در مجمع، سال‌های متمادی بر زمین مانده است، به انجام رساند.

نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خاتمه با بیان ایثارگری دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در دهه‌های گذشته گفت: جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه مشکلات و محدودیت‌ها طی دهه‌های گذشته، صادقانه در این راه مبارزه کرده و بارها در جایگاه نخست جهان ایستاده است اما شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که در آستانه اصلاح قانون، اصلاح ساختار و اصلاح برخی راهبردها و رویکردها بیش از گذشته به همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و اعضای ستاد نیاز داریم تا مناسب‌ترین تصمیم را بگیریم، هزینه‌های نظام را کاهش دهیم و دغدغه‌های مردم را نسبت به اعتیاد و عوارض آن برطرف سازیم.