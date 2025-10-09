به گزارش خبرنگار مهر، یاسین افرا صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از وقوع حادثه انحراف از مسیر یک دستگاه مینی‌بوس در محور آبادان – ماهشهر خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۰۵:۱۴ بامداد امروز در محور آبادان به ماهشهر، سه کیلومتر بعد از سه‌راهی خوردورق به سمت ماهشهر رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس و فعال شدن مرکز EOC دانشگاه، پنج دستگاه آمبولانس به محل اعزام و عملیات امدادرسانی آغاز شد.

به گفته افرا، مینی‌بوس حادثه‌دیده سرویس یکی از شرکت‌های مستقر در بندر امام خمینی (ره) بوده و تمامی سرنشینان آن مرد و از کارکنان همان مجموعه بودند. ۱۴ مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان در ادامه تأکید کرد: رعایت سرعت مطمئنه، توجه به علائم راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی به‌ویژه در ساعات اولیه صبح، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث تلخ جاده‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: همکاری رانندگان با نیروهای امدادی و رعایت اصول ایمنی می‌تواند در کاهش تلفات و شدت حوادث جاده‌ای تأثیرگذار باشد.

به گفته افرا، وضعیت عمومی بیشتر مصدومان پایدار است و آنان در حال حاضر تحت نظر تیم پزشکی در بیمارستان یادشده در حال دریافت خدمات درمانی هستند.