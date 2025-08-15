کاهش فوتی و مجروحان زائران اربعین ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد؛ رئیس پلیس راه، با اشاره به آمار سامانه سماح تا روز ۲۳ مرداد، گفت: تاکنون ۳,۲۲۶,۵۶۶ نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد، ۳,۱۳۳,۹۳۷ نفر ثبت نام قطعی و بیمه خود را پرداخت کرده‌اند. از کل ثبت نام‌کنندگان، ۵۹٪ آقایان و ۴۱٪ خانم‌ها هستند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان سهم انتخاب مرزها افزود: ۵۵٪ زائران مرز مهران، ۲۲٪ شلمچه، ۱۰٪ خسروی، ۸٪ چذابه و ۳٪ مرز هوایی را انتخاب کرده‌اند. سهم مرزهای تمرچین، باشماق و دریایی نیز هر کدام ۲٪ بوده است. نسبت به سال گذشته، تقاضا برای مرزهای خسروی، چذابه و باشماق افزایش و تقاضا برای مرز مهران ۴ درصد کاهش داشته است.

وی همچنین سهم استان‌ها از ثبت‌نام را اعلام کرد: تهران ۱۶٪، خوزستان ۱۴٪، اصفهان ۹/۶٪، خراسان رضوی ۸/۷٪، فارس ۵/۴٪، قم ۵/۲٪ و کرمان ۳/۶٪ ثبت نام‌کننده داشته‌اند.

سرهنگ کرمی‌اسد درباره گذر مرزی زائران گفت: از ابتدای طرح تا ساعت ۹ صبح ۲۴ مرداد، مجموع کل خروج و ورود زائران ۶.۶ میلیون نفر بوده که ۳.۶ میلیون نفر خروج و ۳ میلیون نفر ورود ثبت شده است. حدود ۶۹۰ هزار نفر، معادل ۱۹٪ زائران خارج شده، همچنان در عراق حضور دارند.

وی درباره سهم مرزها از کل تردد افزود: مهران ۴۳٪، شلمچه ۲۷٪، خسروی ۱۳٪، چذابه ۸٪، مرز هوایی ۵٪، تمرچین ۲٪ و باشماق ۱٪ از کل ترددها را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس پلیس راه با بیان وضعیت تردد وسایل نقلیه در ۵ استان مرزی در بازه ۲۰ روزه، گفت: کل ترددها ۶۹ میلیون مورد با کاهش ۱٪ نسبت به سال قبل بوده است. تردد اتوبوس‌ها ۱ میلیون مورد با ۱۱٪ کاهش و تردد سواری و وانت حدود ۵۸.۵ میلیون مورد با ۶.۵٪ افزایش نسبت به سال گذشته ثبت شده است.

وی ادامه داد: استان‌های مرزی کردستان، ایلام و خوزستان افزایش تردد داشته و استان‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه کاهش تردد ثبت شده است. همچنین تعداد کل وسایل نقلیه وارد شده به محدوده مرزها ۹۳۸ هزار دستگاه بوده که نسبت به سال قبل ۲٪ کاهش دارد.

رئیس پلیس راه درباره وضعیت تصادفات افزود: در بازه ۲۰ روزه، ۱۶۳ نفر فوت و ۳,۵۰۵ نفر مجروح شده‌اند که به ترتیب ۱۵٪ کاهش نسبت به سال گذشته داشته است. تعداد فوتی زائران ۲۷ نفر و مجروحین زائر ۱۴۵ نفر گزارش شده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی در خصوص عوامل تصادفات گفت: بیش از ۹۰٪ تصادفات فوتی و جرحی ناشی از عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و انحراف به چپ یا تغییر مسیر ناگهانی بوده است. بیشترین بازه زمانی وقوع تصادفات بین ساعت ۱۶ تا ۲۰ بوده و واژگونی سهم بالایی در تصادفات خودروهای زائران دارد.

سرهنگ کرمی‌اسد همچنین توصیه کرد: زائران برای کاهش خطرات، پس از استراحت کامل در موکب‌ها و محل‌های پیش‌بینی شده اقدام به رانندگی کرده و در مسیرهای برگشت با دقت و هوشیاری بیشتر حرکت کنند.

وی افزود: راه‌های فرعی و کامیون‌ها نسبت به سال گذشته افزایش ۹٪ و ۲٪ در وقوع تصادفات داشته‌اند. استان‌های ایلام و آذربایجان غربی بیشترین افزایش فوتی و مجروح ثبت شده را داشته‌اند.

سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا، با تأکید بر اهمیت رعایت مقررات و ایمنی در مسیرهای بازگشت زوار، خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای تردد وسایل نقلیه و خستگی زائران، رانندگان حتماً از استراحت کامل پیش از حرکت استفاده کنند، ضمن اینکه رعایت فاصله ایمنی، کنترل سرعت و توجه به جلو، کلید پیشگیری از وقوع تصادفات است. پلیس راهور با تمام توان در خدمت زائران است تا سفر اربعین ۱۴۰۴، ایمن و بدون حادثه سپری شود.