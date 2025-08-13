اربعین حسینی هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی برنامه مساجد و هیئت‌های عزاداری اعلام شد.

این برنامه‌ها به شرح زیر است:

*هیئت محبین‌الائمه

سخنرانی: حجت‌الاسلام میثم علی‌پناه

مرثیه‌خوانی: علی‌جهانبخش

زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: خیابان ملک، نبش خیابان شهید یوسفیان

*هیئت رایةالرضا

سخنرانی: حجت‌الاسلام علی محمدی

مرثیه‌خوانی: کاظم غفارنژاد و روح‌الله بهمنی

زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۱:۳۰

آدرس: میدان سبلان، خیابان جانبازان غربی، نرسیده به خیابان کرمان، نبش خیابان رحمتی، ورودی اورژانس

*هیئت بیت‌الزهرا

مرثیه‌خوانی: سیدمهدی حسینی

زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: تهرانپارس، بین‌فلکه سوم و چهارم، خیابان ۲۱۲ شرقی

*هیئت خانگی

سخنرانی: حجت‌الاسلام سیدمحمود مؤمنی

مرثیه‌خوانی: اصغر دوستی

زمان: چهارشنبه ۲۲ مرداماه از ساعت ۲۱

آدرس: خیابان نبرد شمالی، کوچه شهید سرتیپ مراد طاهری

*هیئت رضا جان

سخنرانی: حجت‌الاسلام علی خزاعی

مرثیه‌خوانی: سعید خرازی، محمدحسن فیضی، علی‌اکبر زادفرج و محمدرضا پیروز

زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، پایین‌تر از چهارراه سرچشمه، روبه‌روی پمپ بنزین

* مسجد حضرت ولی‌عصر

سخنرانی: حجت‌الاسلام سیدمهدی حائری‌زاده

مرثیه‌خوانی: حسین هوشیار و نزار القطری

زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از نماز مغرب

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان شهید حسن نصرالله، جنب بوستان ساعی

*هیئت الزهرا

سخنرانی: حجت‌الاسلام عماد مؤمنی

مرثیه‌خوانی: مجید شعبانی و محمود ناظمی

زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۱

آدرس: مجیدیه شمالی، خیابان شهید موسانی

*هیئت سائلین الزهرا

سخنرانی: حجت‌الاسلام سیدفهیم موسوی

مرثیه‌خوانی: کاظم غفارنژاد، سیدحجت بحرالعلوم، علی‌اکبرزادفرج، مجید قاسمی و سعید قربانی

زمان: چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ مردادماه از ساعت ۱۹:۱۵

آدرس: اشرفی اصفهانی، پایین‌تر از پل حکیم، گلستان ۲۸

*هیئت یا حسین (ع)

سخنرانیان: حجج‌اسلام شهاب مرادی, علی سرلک, سید مصطفی میرلوحی و حشمت الله قنبری

مرثیه‌خوانی: محمد حسین حدادیان, نریمان پناهی, امیرطلاجوران, مهدی عزیزیان, محمدرضا بذری, مرتضی عطاران

زمان: چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ مردادماه از ساعت ۲۰

آدرس: شهرک قدس بلوار دریا خیابان موج

* حسینیه شهید امیرحسین اعتمادسعید

سخنرانی: سیدابراهیم موسوی

مرثیه‌خوانی: حمید علیمی

زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۱

آدرس: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان علی درخشان

*هیئت علی ابن موسی الرضا

سخنرانی: حجت‌الاسلام میثم علی‌پناه

مرثیه‌خوانی: علی آئینه‌چی، حسین سیب‌سرخی و سیدعلی محمودی

زمان: چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ مردادماه از ساعت ۲۲:۳۰

آدرس: میدان رازی، خیابان هلااحمر، روبروی ایستگاه اتوبوس عباسی

*هیئت عزیزم حسین

سخنرانی: حجت‌الاسلام مهدی مؤذن

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری

زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۱

آدرس: میدان رازی، هلال احمر، خیابان عباسی جنوبی، مسجد امام سجاد

*هیئت خانگی

سخنرانی: حجت الاسلام رضوانی زاده

مرثیه‌خوانی: ماشالله عابدی, سید محمد قاضوی, ذبیح الله ترابی

زمان: پنجشنبه ۲۳ مردادماه از ساعت ۶

آدرس: خیابان ایران کوچه کبریتچی

*هیئت نوباوگان قنات‌آباد

سخنرانی: حجت‌الاسلام علی عبداللهی

مرثیه‌خوانی: جواد بازوبند، حسین زبده و محمد سلیمانی

زمان: پنجشنبه ۲۳ مردادماه از ساعت ۱۲:۳۰

آدرس: خیابان مولوی، روبروی بانک کارگشایی، کوچه شهید شاه حسینی

* حسینیه حضرت آیت‌الله حق‌شناس

قرائت زیارت اربعین: سعید هدایتیان

سخنرانیی و مرثیه‌خوانی: حجت‌الاسلام میرزامحمدی

زمان: پنجشنبه ۲۳ مردادماه از ساعت ۶:۴۵

آدرس: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

*هیئت بنی‌فاطمه (س)

سخنرانی: حجت‌الاسلام سیدمحسن علم‌الهدی

زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از نماز مغرب

آدرس: خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه

*هیئت عبدالله بن الحسن (ع)

سخنرانی: حجج‌اسلام علوی تهرانی و حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: حنیف طاهری

زمان: از چهارشنبه ۲۲ مردادماه به مدت ۲ شب از اذان مغرب

آدرس: فرمانیه، دیباجی شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر

* حسینیه آیت‌الله شیخ مرتضی زاهد

سخنرانی: آیت‌الله جاودان

مرثیه‌خوانی: محمد ناطقی و محمدجواد پورجمشیدیان

زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از نماز مغرب

آدرس: میدان قیام، کوچه شهید موسوی کیانی

*هیئت بیت ابوالشهدا حسن عبوری ساری

سخنرانی: حجت‌الاسلام انصاریان

مرثیه‌خوانی: سید مجید بنی فاطمه, حاج حسن خلج, حسین سیب سرخی, حسن عطایی, روح الله رحیمیان

زمان: چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ مردادماه از ساعت ۱۶:۳۰

آدرس: ساری روبروی عمارت شهرداری خیابان شهید نوری

*هیئت سائلین امیرالمومنین

سخنرانی: حجت‌الاسلام ابراهیم

مرثیه‌خوانی: مرتضی فرهنگ

زمان: پنجشنبه ۲۳ مردادماه از ساعت ۱۷:۳۰

آدرس: بلوار فردوس، خیابان سلیمی جهرمی، حسینیه شهید عبدالله عسگری

*هیئت ثارالله

سخنرانی: حشمت‌الله قنبری

مرثیه‌خوانی: جمعی از ذاکرین

زمان: پنجشنبه ۲۳ مردادماه از ساعت ۹

آدرس: شهران، بلوار کوهسار، خیابان شهید ادهمی، کوچه پیام

* تکیه حاج حسن قم

سخنرانی: حجت‌الاسلام جمشیدی

مرثیه‌خوانی: سعید قانع

زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: قم، خیابان آذر کوی ۱۱۲