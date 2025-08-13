اربعین حسینی هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی برنامه مساجد و هیئتهای عزاداری اعلام شد.
این برنامهها به شرح زیر است:
*هیئت محبینالائمه
سخنرانی: حجتالاسلام میثم علیپناه
مرثیهخوانی: علیجهانبخش
زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۰:۳۰
آدرس: خیابان ملک، نبش خیابان شهید یوسفیان
*هیئت رایةالرضا
سخنرانی: حجتالاسلام علی محمدی
مرثیهخوانی: کاظم غفارنژاد و روحالله بهمنی
زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۱:۳۰
آدرس: میدان سبلان، خیابان جانبازان غربی، نرسیده به خیابان کرمان، نبش خیابان رحمتی، ورودی اورژانس
*هیئت بیتالزهرا
مرثیهخوانی: سیدمهدی حسینی
زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۰:۳۰
آدرس: تهرانپارس، بینفلکه سوم و چهارم، خیابان ۲۱۲ شرقی
*هیئت خانگی
سخنرانی: حجتالاسلام سیدمحمود مؤمنی
مرثیهخوانی: اصغر دوستی
زمان: چهارشنبه ۲۲ مرداماه از ساعت ۲۱
آدرس: خیابان نبرد شمالی، کوچه شهید سرتیپ مراد طاهری
*هیئت رضا جان
سخنرانی: حجتالاسلام علی خزاعی
مرثیهخوانی: سعید خرازی، محمدحسن فیضی، علیاکبر زادفرج و محمدرضا پیروز
زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۰:۳۰
آدرس: میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، پایینتر از چهارراه سرچشمه، روبهروی پمپ بنزین
* مسجد حضرت ولیعصر
سخنرانی: حجتالاسلام سیدمهدی حائریزاده
مرثیهخوانی: حسین هوشیار و نزار القطری
زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از نماز مغرب
آدرس: میدان آرژانتین، خیابان شهید حسن نصرالله، جنب بوستان ساعی
*هیئت الزهرا
سخنرانی: حجتالاسلام عماد مؤمنی
مرثیهخوانی: مجید شعبانی و محمود ناظمی
زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۱
آدرس: مجیدیه شمالی، خیابان شهید موسانی
*هیئت سائلین الزهرا
سخنرانی: حجتالاسلام سیدفهیم موسوی
مرثیهخوانی: کاظم غفارنژاد، سیدحجت بحرالعلوم، علیاکبرزادفرج، مجید قاسمی و سعید قربانی
زمان: چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ مردادماه از ساعت ۱۹:۱۵
آدرس: اشرفی اصفهانی، پایینتر از پل حکیم، گلستان ۲۸
*هیئت یا حسین (ع)
سخنرانیان: حججاسلام شهاب مرادی, علی سرلک, سید مصطفی میرلوحی و حشمت الله قنبری
مرثیهخوانی: محمد حسین حدادیان, نریمان پناهی, امیرطلاجوران, مهدی عزیزیان, محمدرضا بذری, مرتضی عطاران
زمان: چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ مردادماه از ساعت ۲۰
آدرس: شهرک قدس بلوار دریا خیابان موج
* حسینیه شهید امیرحسین اعتمادسعید
سخنرانی: سیدابراهیم موسوی
مرثیهخوانی: حمید علیمی
زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۱
آدرس: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان علی درخشان
*هیئت علی ابن موسی الرضا
سخنرانی: حجتالاسلام میثم علیپناه
مرثیهخوانی: علی آئینهچی، حسین سیبسرخی و سیدعلی محمودی
زمان: چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ مردادماه از ساعت ۲۲:۳۰
آدرس: میدان رازی، خیابان هلااحمر، روبروی ایستگاه اتوبوس عباسی
*هیئت عزیزم حسین
سخنرانی: حجتالاسلام مهدی مؤذن
مرثیهخوانی: جواد حیدری
زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۱
آدرس: میدان رازی، هلال احمر، خیابان عباسی جنوبی، مسجد امام سجاد
*هیئت خانگی
سخنرانی: حجت الاسلام رضوانی زاده
مرثیهخوانی: ماشالله عابدی, سید محمد قاضوی, ذبیح الله ترابی
زمان: پنجشنبه ۲۳ مردادماه از ساعت ۶
آدرس: خیابان ایران کوچه کبریتچی
*هیئت نوباوگان قناتآباد
سخنرانی: حجتالاسلام علی عبداللهی
مرثیهخوانی: جواد بازوبند، حسین زبده و محمد سلیمانی
زمان: پنجشنبه ۲۳ مردادماه از ساعت ۱۲:۳۰
آدرس: خیابان مولوی، روبروی بانک کارگشایی، کوچه شهید شاه حسینی
* حسینیه حضرت آیتالله حقشناس
قرائت زیارت اربعین: سعید هدایتیان
سخنرانیی و مرثیهخوانی: حجتالاسلام میرزامحمدی
زمان: پنجشنبه ۲۳ مردادماه از ساعت ۶:۴۵
آدرس: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
*هیئت بنیفاطمه (س)
سخنرانی: حجتالاسلام سیدمحسن علمالهدی
زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از نماز مغرب
آدرس: خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه
*هیئت عبدالله بن الحسن (ع)
سخنرانی: حججاسلام علوی تهرانی و حامد کاشانی
مرثیهخوانی: حنیف طاهری
زمان: از چهارشنبه ۲۲ مردادماه به مدت ۲ شب از اذان مغرب
آدرس: فرمانیه، دیباجی شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر
* حسینیه آیتالله شیخ مرتضی زاهد
سخنرانی: آیتالله جاودان
مرثیهخوانی: محمد ناطقی و محمدجواد پورجمشیدیان
زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از نماز مغرب
آدرس: میدان قیام، کوچه شهید موسوی کیانی
*هیئت بیت ابوالشهدا حسن عبوری ساری
سخنرانی: حجتالاسلام انصاریان
مرثیهخوانی: سید مجید بنی فاطمه, حاج حسن خلج, حسین سیب سرخی, حسن عطایی, روح الله رحیمیان
زمان: چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ مردادماه از ساعت ۱۶:۳۰
آدرس: ساری روبروی عمارت شهرداری خیابان شهید نوری
*هیئت سائلین امیرالمومنین
سخنرانی: حجتالاسلام ابراهیم
مرثیهخوانی: مرتضی فرهنگ
زمان: پنجشنبه ۲۳ مردادماه از ساعت ۱۷:۳۰
آدرس: بلوار فردوس، خیابان سلیمی جهرمی، حسینیه شهید عبدالله عسگری
*هیئت ثارالله
سخنرانی: حشمتالله قنبری
مرثیهخوانی: جمعی از ذاکرین
زمان: پنجشنبه ۲۳ مردادماه از ساعت ۹
آدرس: شهران، بلوار کوهسار، خیابان شهید ادهمی، کوچه پیام
* تکیه حاج حسن قم
سخنرانی: حجتالاسلام جمشیدی
مرثیهخوانی: سعید قانع
زمان: چهارشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۲۰:۳۰
آدرس: قم، خیابان آذر کوی ۱۱۲
نظر شما