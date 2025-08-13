از کدام سایت تور اقساطی بخرم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بهترین سایتهای خرید تور اقساطی شامل ازکیوام، رسپینا، علیبابا، سفرمارکت و لست سکند هستند. این سایتها امکان رزرو تورهای اقساطی داخلی و خارجی با پیش پرداختهای متنوع یا حتی بدون پیش پرداخت را فراهم کرده و باقی مبلغ را در چند قسط دریافت میکنند. تفاوت اصلی آنها در جزئیاتی مانند میزان سود یا بهره اقساط، نیاز یا عدم نیاز به ضامن و نوع ضمانت پرداخت (چک، سفته یا روشهای الکترونیکی) است. برخی با ارائه جریمه دیرکرد پایین یا حتی حذف آن، و برخی به واسطه انعطاف در زمان شروع پرداخت اقساط (پیش یا پس از سفر) و شرایط لغو تور اقساطی جز سایتهای برتر رزرو تور اقساطی به شمار میآیند.
در ادامه به بررسی دقیق خدمات هر یک از این وبسایتها و ویژگیهای اختصاصی آنها خواهیم پرداخت.
مقایسه بهترین سایتهای خرید تور اقساطی
در ادامه به مقایسه بهترین سایتهای خرید تور اقساطی میپردازیم.
نام سایت
سقف خرید
تنوع تورها
کارمزد خرید تور
روشهای پرداخت
مزیت رقابتی سایت
ازکی وام
۷۵ میلیون تومان
همکاری با قاصدک ۲۴ و سفرمی (تورهای داخلی و خارجی)
۲۲%
ثبتنام در بلو بانک، پرداخت هزینه خدمات، اقساط تا ۱۸ ماه
ارائه وام بلوبانک
رسپینا
نامحدود
انواع تورهای داخلی و خارجی
هر چک ۴%
۵۰٪ پیشپرداخت، باقی تا ۶ ماه
خرید تور اقساطی بدون سقف مبلغ با کارمزد ثابت هر چک
سفرمارکت
۵۰ میلیون تومان
تنوع محدود بسته به آژانس مسافرتی
۱.۵% تا ۴%
بسته به پلتفرم (تارا یا دیجیپی)، اقساط تا ۱۸ ماه
کارمزد بسیار پایین (۱.۵٪ تا ۴٪) نسبت به رقبا
لست سکند
نامحدود
تنوع محدود بسته به آژانس مسافرتی
متغیر (بسته به آژانس مسافرتی)
بسته به آژانس مسافرتی انتخابی متفاوت است.
داخلی: ۳۰٪ پیشپرداخت + اقساط تا ۱۲ ماه / خارجی: ۵۰٪ پیشپرداخت + اقساط تا ۱۸ ماه
انعطاف در شرایط پرداخت و پیشپرداخت
ازکی وام: خرید تور اقساطی با وام اعتباری
ازکیوام یکی از گزینههایی است که برای خرید تور اقساطی میتوانید روی آن حساب کنید. این پلتفرم با همکاری بلوبانک وام سفر تا سقف ۷۵ میلیون تومان را بدون نیاز به ضامن ارائه میدهد و شما میتوانید هزینه تور را در ۱۲ تا ۱۸ ماه قسطبندی کنید. بازپرداخت اقساط هم از یک ماه بعد از واریز وام شروع میشود، پس میتوانید بعد از برگشت از سفر تازه قسطها را بدهید.
برای دریافت وام بلوبانک، فقط کافی است یک چک صیادی به نام خودتان ارائه کنید و نیازی به ضامن یا وثیقه ندارید. کل فرآیند اعتبارسنجی حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول میکشد و به محض تأیید بانک مرکزی، وام به حساب شما واریز میشود (زمان واریز دقیق مشخص نیست).
اگر کاربر جدید باشید، باید بسته به طرح انتخابیتان (برنزی، طلایی یا پلاتینیوم) حدود ۳٪ از مبلغ وام را بهعنوان پیشپرداخت بپردازید که این مبلغ همان لحظه از وام کسر میشود. هرچه گردش حساب و خوشحسابی شما بیشتر باشد، سقف وام بالاتر میرود. در صورتی هم که خوشحساب باشید، بعد از تسویه میتوانید دوباره وام بگیرید؛ اما بدحسابی در سیستم بانکی ثبت میشود و برای وام بعدی مشکلساز خواهد شد.
پس از دریافت وام، میتوانید از طریق سایتهای همکار مثل قاصدک ۲۴ و سفرمی تور موردنظرتان را رزرو کنید. هنگام پرداخت، کافی است درگاه ازکیوام را انتخاب کنید تا مبلغ مستقیم از کیف پولتان کسر شود. اگر هم تور را لغو کنید، مبلغ وام به کیف پول ازکیوام برمیگردد اما امکان برداشت نقدی آن وجود ندارد.
رسپینا: خرید مستقیم تورهای داخلی و خارجی اقساطی
رسپینا از بهترین سایتهای خرید تور اقساطی در ایران است و امکان رزرو انواع تورهای اقساطی داخلی و خارجی مانند تور کیش و مشهد یا استانبول را فراهم میکند. شرایط پرداخت شامل ۴۰ تا ۵۰ درصد نقد به عنوان پیش پرداخت و مابقی اقساط، طی ۱ تا ۶ چک با کارمزد ۴٪ برای هر چک است. پس از پرداخت نیمی از مبلغ سفر، تور برای شما رزرو شده و میتوانید الباقی را از ماه بعد طی مدت زمان دلخواه (بین ۱ تا ۶ ماه) واریز نمایید. در صورت دیرکرد در پرداخت چکها، توسط بانک جریمه خواهید شد.
مزیت اصلی رسپینا، عدم سقف خرید و امکان رزرو مستقیم تور است. مسافران میتوانند بدون الزام به استفاده از گشت شهری، تور دلخواه خود را با انتخاب بلیط هواپیما و هتل ثبت کنند. این موضوع خصوصاً برای مسافران تور مشهد حائز اهمیت است؛ چرا که میتوانند زمان بیشتری را در حرم مطهر امام رضا سپری نمایند.
برخلاف سایتهایی که وام یا اعتبار محدود ارائه میدهند، رسپینا با دریافت چک، این محدودیت را حذف کرده؛ با ارائه چک صیادی به نام خود مسافر و امضا و پشت نویسی آن، امکان خرید تور اقساطی برایتان فراهم میشود.
برای خرید تور اقساطی از رسپینا، ابتدا باید با پشتیبانی ۲۴ ساعته تماس بگیرید یا شماره تماس خود را در سایت وارد کنید تا با شما تماس بگیرند. سپس با انتخاب مقصد و تاریخ سفر، تور مناسب رزرو میشود. بعد از پرداخت نیمیاز مبلغ تور، برای دریافت چک باید حضوری به رسپینا مراجعه کنید تا پشتیبانها فرایند رزرو را با دریافت چکها تکمیل کنند و به محض دریافت چکها، تور برایتان کامل رزرو خواهد شد.
سفرمارکت: جستوجوی تورهای اقساطی از ۳۰ آژانس معتبر
برای خرید تور اقساطی بدون پیشپرداخت، سفرمارکت یکی از گزینههای کاربردی در ایران است که امکان رزرو تور از بین ۳۰ آژانس مسافرتی معتبر را برایتان فراهم میکند. البته این روش با محدودیتهایی همراه است؛ به عنوان مثال، تورهای اقساطی سفرمارکت غیرقابل استرداد هستند و در صورت تغییر برنامه سفر، هیچ هزینهای به شما بازگردانده نخواهد شد.
سفرمارکت با همکاری دیجیپی و اپلیکیشن تارا، امکان خرید اقساطی سفر را فراهم میکند. ابتدا باید وام یا اعتبار خود را از یکی از این دو پلتفرم دریافت کرده و سپس اقدام به رزرو تور نمایید. روند دریافت وام در تارا و دیجیپی کمی متفاوت است؛ ابتدا گردش حساب بانکی شما بررسی میشود و در صورت واجد شرایط بودن، حسابتان شارژ خواهد شد. بازپرداخت اقساط از یک ماه پس از دریافت وام آغاز میشود. این پلتفرمها، خوشحسابی بانکی شما را ارزیابی کرده و با دریافت چک صیادی، وام را ارائه میدهند.
در تارا، کارمزد دریافت وام برای مبالغ ۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان ۱۲.۵٪ است و سفرمارکت برای رزرو تور از طریق تارا ۱.۵٪ کارمزد اضافه دریافت میکند. در مقابل، دیجیپی وام ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی را با سفته و چک الکترونیک و وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را با چک صیادی ارائه میدهد. کارمزد وامهای دیجیپی ۲۳٪ بوده و بازپرداخت آنها در بازه ۱۲ ماهه انجام میشود. سفرمارکت در خرید تور اقساطی با دیجیپی، ۴٪ کارمزد دریافت میکند.
لست سکند: خرید غیرمستقیم تورهای اقساطی از ۸۰ آژانس معتبر
لست سکند پلتفرم خرید تور اقساطی از آژانسهای مسافرتی معتبر است. این سایت با نمایش لیستی از تورهای اقساطی، امکان مقایسه قیمت تورهای مختلف را برایتان فراهم میکند تا بهترین تور قسطی را با توجه به بودجه خود انتخاب نمایید. لست سکند در همان ابتدا با شما توافق میکند که شرایط آژانس مسافرتی مربوطه را بخوانید و در صورت تایید و توافق نهایی رزرو را انجام دهید.
اغلب تورهای اقساطی با ضمانت چک قابل خرید هستند و شرایط پرداخت تورهای اقساطی کاملاً مطابق با آژانس انتخابی و داخلی یا خارجی بودن تور است. برای مثال برای خرید تور مسافرتی داخلی به صورت قسطی باید ۳۰% مبلغ را به صورت نقد پرداخت کرده و الباقی را در ۶ تا ۱۲ ماه با ضمانت چک پرداخت نمایید.
