تغییری در لیست انتخابات تبریز به وجود نیامده است

محمد علی ذبیحیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: برخلاف اعلام برخی محافل هیچگونه تغییری در نتایج نهایی انتخابات حوزه تبریز ، آذرشهر و اسکو به وجود نیامده است.

وی تاکید کرد: بر اساس آمار ارائه شده ، تنها مسعود پزشکیان آرای لازم برای ورود به مجلس در مرحله اول را کسب کرده است.

ذبیحیان اخبار منتشر شده برخی محافل خبری را در خصوص تغییر در تعداد افراد راه یافته به مجلس از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو را نادرست خواند و گفت: به غیر از مسعود پزشکیان هیچ یک از کاندیداهای مجلس هشتم در این حوزه حایز اکثریت آرا نشده اند.

به گفته وی، تعداد 10 کاندیدا ضمن راهیابی به مرحله دوم انتخابات برای کسب پنج کرسی باقیمانده از حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر به رقابت می پردازند.

وی تاکید کرد: با توجه به صحت و دقت شمارش آرا در حوزه انتخابیه تبریز ، آذرشهر و اسکو نتایج اعلام شده از مرجع دیگر به جز ستاد انتخابات شهرستان تبریز نادرست است.