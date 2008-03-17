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۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۹

7/1 میلیارد شاخه گل بریده در کشور تولید شد

7/1 میلیارد شاخه گل بریده در کشور تولید شد

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو فعال اتحادیه گل و گیاه ایران گفت: یک میلیارد و 700 میلیون انواع شاخه گل بریده سال جاری در کشور تولید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هاجر کیا دربند سری ظهر امروز در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تولیدات زنان روستایی کشور در مشهد افزود: از این میزان 800 میلیون شاخه گل به ارزش 20 میلیون دلار به خارج از کشور صادر می شود.

عضو فعال اتحادیه گل و گیاه ایران گفت: بخش اعظم تولید گل در شهرهای مرکزی و شمال ایران توسط زنان روستایی با تجربه انجام می گیرد.

کیا دربند سری اظهار داشت: خوشبختانه در چند سال اخیر توجه خوبی به گل و گیاه شده و حتی روز 25 خرداد هر سال به عنوان روز ملی گل در تقویم کشور ثبت شده است.

وی تصریح کرد: با بررسیهای انجام شده استانهای مازندران، مرکزی، تهران و خوزستان بیشترین تولید گل و گیاه کشور را دارند.

وی افزود: ایران هفدهمین تولید کننده گل در دنیا محسوب می شود اما در صادرات سهم چندانی ندارد.

کیا دربند سری گفت: بسته بندی نامناسب تولید سنتی گل، نداشتن تجربه و حمل و نقل از جمله مشکلات فراوان صادرات گل می باشد.
 

کد مطلب 655952

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