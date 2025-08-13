جزئیات برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین در سیریک اعلام شد

حجت‌الاسلام حسین ایلیاد پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح این خبر اظهار کرد: این مراسم از ساعت ۱۶ عصر روز اربعین، از مقابل

حسینیه سیدالشهدا شهر بندرکوهستک به سمت نظرگاه مرتضی علی (ع) روستای کرپان ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام ایلیاد پور در ادامه با بیان اینکه این مراسم در چهار مسیر است به تشریح مسیرهای راهپیمایی جاماندگان اربعین پرداخت و تصریح کرد: اولین مسیر از مقابل حسینیه سیدالشهدا شهر بندرکوهستک به سمت قدمگاه مرتضی علی (ع) روستای کرپان، مسیر بعدی جاده آسفالت روستای پالور به سمت قدمگاه مرتضی علی (ع) روستای کرپان، همچنین مسیر بعدی از مقابل آستانه شاه محمد پالور به سمت قدمگاه مرتضی علی (ع) روستای کرپان و همچنین مسیر بعدی که از مقابل حسینیه شهید مردان به سمت قدمگاه مرتضی علی (ع) روستای کرپان خواهد بود.

وی اضافه کرد: در طول مسیر، موکب‌های دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی با برپایی ایستگاه‌های صلواتی و فرهنگی از شرکت‌کنندگان پذیرایی خواهند کرد و برنامه‌های مذهبی از جمله قرائت زیارت اربعین و مداحی اهل‌بیت (ع) در پایان مراسم برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام ایلیاد پور افزود: این برنامه به همت ستاد اربعین شهرستان سیریک، هیئت مذهبی، بسیج، دستگاه‌های فرهنگی و مردم ولایتمدار منطقه برگزار می‌شود.