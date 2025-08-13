به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، نشست تخصصی تدوین و بازنگری آییننامههای فلوشیپهای دندانپزشکی با حضور اعضای کمیسیون فلوشیپهای دندانپزشکی در دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با هدف ارتقای کیفی آموزشهای بالینی و ساماندهی دورههای تخصصی تکمیلی در حوزه دندانپزشکی کشور برگزار شد.
دکتر مهدی کدخدازاده دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اشاره به ضرورت بازتعریف فلوشیپها در چارچوب مأموریتهای ملی، تدوین آییننامه این دورهها را اقدامی اساسی در جهت سیاستگذاری، تقویت و توسعه آموزشهای بالینی دانست و گفت: این دورهها باید بر اساس نیازهای نظام سلامت، تحولات تکنولوژیک بالینی بینالمللی، ظرفیتهای علمی و فنی مراکز دانشگاهی و بر پایه کیفیتگرایی و پاسخگویی اجتماعی طراحی شوند.
وی همچنین بر دو اصل مهم در تدوین آییننامهها تأکید و اضافه کرد: «تبیین شفاف مرزها و محدودههای دورههای فلوشیپ با برنامههای تخصصی موجود» و «پرهیز از موازیکاری و جلوگیری از شکلگیری عناوین آموزشی فاقد استاندارد و هویت بالینی مشخص» دو اصل مهم آیین نامه است.
در ادامه نشست، اعضا به تبادل نظر پیرامون محورهایی از جمله ضرورت نیازسنجی بالینی پیش از طراحی هر دوره، ظرفیتسنجی مراکز آموزشی و درمانی، تعیین ساختار علمی و محتوای آموزشی، نظام ارزیابی فراگیران و طراحی مدل اعتباربخشی مراکز برگزارکننده پرداختند.
در پایان مقرر شد پیشنویس آییننامههای پیشنهادی در قالب کارگروههای تخصصی تدوین و پس از جمعبندی نهایی در شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت مطرح و تصویب شود.
این نشست به عنوان گامی مهم در جهت نظاممند کردن آموزشهای تکمیلی دندانپزشکی و تقویت مهارتمحوری در پاسخ به نیازهای واقعی مردم و نظام سلامت کشور ارزیابی شد.
