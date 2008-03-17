قیمت طلا به رقم تاریخی 1025 دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز مجددا قیمت هر اونس طلای جهانی نیز با افزایش مواجه شد و قیمت هر اونس آن به یک هزار و 25 دلار رسید.

امروز قیمت هر قطعه سکه در بازار با افزایش مواجه شد به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار 268 هزار تومان، طرح جدید 232 هزار تومان، هر قطعه نیم سکه 117 هزار تومان و ربع سکه 63 هزار تومان به فروش رفت.

در پی افزایش قیمت جهانی طلا قیمت طلای داخلی نیز افزایش یافت و به هر گرم طلای 18 عیار در بازار 22 هزارو 680 تومان معامله شد.

این در حالی است که طی روزهای اخیر با تلاش بانک مرکزی برای تعادل بخشیدن به قیمت سکه داخلی و افزایش حراجها در بانک کارگشایی و عرضه انواع سکه در بانکهای تجارت و سپه، قیمتها به قیمت اصلی خود نزدیک شده بود.