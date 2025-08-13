به گزارش خبرگزاری مهر، نمازجمعه این هفته تهران، بیست و چهارم مرداد ماه به امامت حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد در مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود.
دربهای مصلی از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران محترم باز و شروع برنامهها از ساعت ۱۱ خواهد بود.
در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، به مناسبت سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، کتاب «خاکی آسمانی» نوشته نصرتالله محمودزاده معرفی میشود.
این اثر که با مدیریت هنری سید ایمان نوری در انتشارات پیام آزادگان چاپ شده است، روایتی مستند از زندگی و مجاهدتهای سید آزادگان، شهید حجتالاسلام والمسلمین سید علی اکبر ابوترابیفرد میباشد. شخصیتی که تجسمی از ایثار و معنویت است و در سختترین شرایط، چراغی برای مقاومت و آزادگی برافروخت و بدین سان نام او با مقاومت آزادگان ایرانی در دوران اسارت عجین گردید.
کتاب «خاکی آسمانی» با ۴۰ درصد تخفیف در غرفه کتاب آدینه واقع در محوطه فرهنگی شرق شبستان مصلی در معرض انتخاب علاقمندان میباشد.
مجموعههایی که این هفته در محل میزهای خدمت در محوطه فرهنگی شرق شبستان، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند:
• فرمانداری تهران
• مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
• شهرداری تهران
• کمیته امداد امام خمینی (ره)
مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در طبقه فوقانی شبستان خواهران هر هفته در بخشهای مختلف قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز میباشند.
در بخش فعالیتهای فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، معاونت اجتماعی شهرداری، غرفههای عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز در محوطه فرهنگی شرق شبستان مستقر و به نمازگزاران محترم ارائه خدمت مینمایند.
