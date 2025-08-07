به گزارش خبرگزاری مهر، نمازجمعه این هفته تهران، هفدهم مرداد ماه به امامت حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

درب‌های مصلی از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران محترم باز و شروع برنامه‌ها از ساعت ۱۱ خواهد بود.

در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، در آستانه روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، کتاب «دلتنگ نباش!» نوشته زینب مولایی معرفی می‌گردد.

این کتاب که جلد چهاردهم از مجموعه کتب مدافعان حرم است، حاصل مصاحبه‌هایی با همسر و نزدیکان شهید روح‌الله قربانی است که از زبان همسر ایشان، زندگی این شهید بزرگوار را به تصویر کشیده است.

کتاب «دلتنگ نباش!» که مزین به تقریظ مبارک رهبر معظم انقلاب می‌باشد، در انتشارات روایت فتح به چاپ رسیده است.

در متن تقریظ معظم له آمده است:

«بسمه تعالی

سلام و رضوان خدا بر شهید عزیز روح‌الله قربانی. از همسر شهید باید تشکر شود بخاطر فرستادن این کتاب و از ایشان و خانم مولایی بخاطر تدوین این اثر .۹۷/۹/۲۸»

کتاب «دلتنگ نباش!» با ۳۰ درصد تخفیف در غرفه کتاب آدینه در محوطه فرهنگی شرق شبستان مصلی در معرض انتخاب علاقمندان می‌باشد.

مجموعه‌هایی که این هفته در محل میزهای خدمت در محوطه فرهنگی شرق شبستان، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند:

• اداره پلیس گذرنامه

• ستاد بازسازی عتبات عالیات

• آموزش و پرورش استان تهران

• اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

• اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران

• شرکت بیمه ملت

• بانک دی

• فرمانداری تهران

• مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

• شهرداری تهران

• کمیته امداد امام خمینی (ره)

مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در طبقه فوقانی شبستان خواهران هر هفته در بخش‌های مختلف قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز می‌باشند.

در بخش فعالیت‌های فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، معاونت اجتماعی شهرداری، غرفه‌های عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز در محوطه فرهنگی شرق شبستان مستقر و به نمازگزاران محترم ارائه خدمت می‌نمایند.