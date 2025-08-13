https://mehrnews.com/x38M4Z ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷ کد خبر 6559678 استانها کردستان استانها کردستان ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷ قدردانی زائران اربعین حسینی از خدمات مواکب کردستان سنندج- زائران اربعین حسینی در بازگشت از کربلای معلی از خدمات مواکب کردستان قدردانی کردند. دریافت 11 MB کد خبر 6559678 کپی شد مطالب مرتبط خدمات بهداشت، درمان و آموزش در مرز باشماق به زائران اربعین حسینی زائران در بازگشت از سفر کربلا از زیباییهای مرز باشماق میگویند موکب کتاب حسینی مهیای خدمت به زائران اربعین حسینی برچسبها کردستان سنندج اربعین 1404
