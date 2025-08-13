https://mehrnews.com/x38LZV ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳ کد خبر 6559527 استانها کردستان استانها کردستان ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳ زائران در بازگشت از سفر کربلا از زیباییهای مرز باشماق میگویند مریوان- زائران اربعین حسینی در بازگشت از سفر معنوی کربلا از زیباییهای مرز باشماق و خدمات کردستانی ها میگویند. دریافت 23 MB کد خبر 6559527 کپی شد مطالب مرتبط موکب کتاب حسینی مهیای خدمت به زائران اربعین حسینی کردستان سرزمینی به وسعت ایران و خانه دوم عاشقان حسینی خدمات بیمارستان صحرایی شهید شیخالاسلام در مرز باشماق برچسبها زائران کربلای معلی کردستان اربعین 1404 مرز باشماق
