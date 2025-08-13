  1. استانها
زائران در بازگشت از سفر کربلا از زیبایی‌های مرز باشماق می‌گویند

مریوان- زائران اربعین حسینی در بازگشت از سفر معنوی کربلا از زیبایی‌های مرز باشماق و خدمات کردستانی ها می‌گویند.

